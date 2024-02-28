2024-02-28 12:14:33 Bir avuçtan fazlası zarar! Doktor uyardı "Vitamin deposu ama..."
Uzm. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Taşkıran, kuruyemişi fazla tüketmenin kolesterol yüksekliğine sebep olabileceğini ve sindirim sistemine olumsuz etki edebileceğini bildirdi. Sağlıklı bir atıştırmalık olarak düşünülen kuru yemiş gereğinden fazla tüketildiğinde, sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Vitamin ve mineral deposu olarak bilinen kuru yemiş fazla tüketilmesi durumunda insan vücudu için zararlı bir besin halini alıyor.