Bir avuçtan fazlası zarar! Doktor uyardı "Vitamin deposu ama..."

"Kuru yemişler çiğ ve kavrulmuş olarak tüketilmektedir. Fakat ne kadar çok ısıya maruz kalırsa içerdiği olumlu etkileri de azalmaktadır. Bu nedenle mümkün olduğunca çiğ tüketmek daha faydalıdır. Kuru yemişi mide boşken tüketmek daha faydalı oluyor çünkü tokken etkileri azalabiliyor."