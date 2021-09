Hakkıyla kılınan namazın toplumu her türlü bela ve musibetlerden koruduğunu belirten Aslan, “Namazı hakkıyla eda eden biri hak yemekten korkar, gıybetten, dedikodudan sakınır. Her an gözetim altında huzurda olduğu bilinciyle hayatına nizam verir. İşte bu yüzden hayasızlık ve kötülüğe karşı en kuvvetli muhafızdır namaz. Şüphesiz ki bu toplumumuzun namazdan uzak kalması her türlü bela ve musibete birer davetiyedir. İşte tam da bu yüzden bizler de topyekûn namaza sarılmaya, namazla dirilmeye davet ediyoruz.” dedi.