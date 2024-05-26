Bingöl'de hayran bırakan manzara

Ziyaretçilerden Mehmet Hanifi Başım da Bingöl'ün doğasının gerçekten çok güzel olduğunu ifade ederek, karavanla Diyarbakır'dan geldiklerini, herhangi bir zorluk yaşamadıklarını söyledi. Başım, "Doğu turu için bence güzel bir rota. Bingöl'ün güzelliği eşsiz, Karadeniz'i aratmıyor. Şu an tam mevsimi. Biz gayet memnun kaldık." diye konuştu. Dilan Topkan Başım ise eşi ve çocuğuyla karavanla bölgeye geldiğini dile getirerek, adaların hareket etmesinin çok ilginç olduğunu, yüzen adaları çok beğendiklerini belirtti. İstanbul'dan gelen ve aslen Trabzonlu olan Ayşe Aydın, bölgenin muhteşem olduğunu söyledi. Muş'tan gelen Mesut Çakır da ilk kez yüzen adaları ziyaret ettiğini anlatarak, "Yüzen adaları biliyordum ama yakından görmek nasip olmamıştı. Çok beğendim. Herkesin gelip görmesini isterim." ifadelerini kullandı.