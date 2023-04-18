Binali Yıldırım: Bölge üzerinde hesabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı

Esnaf ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulanan Binali Yıldırım, yapılacak olan seçimlerin diğerlerinden ayıran bir özelliğin olduğunu vurgulayarak, "Maşallah Çayeli’ne adım atar atmaz Cumhurbaşkanımızın memleketinde müthiş bir sevgi seliyle karşılaştık. Küçük bir sokağı 1 saate yakın bir sürede bir tarafını ancak tamamlayabildik. Seçimlere sayılı günler kaldı. 27 gün sonra tekrar sandık başına gideceğiz. Milletvekillerimizi seçeceğiz. Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Öncelikle seçimlerin milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu seçimleri diğerlerinden ayıran bir özellik var. 15 seçim geçirdik Cumhurbaşkanımızla. Bu bir beceridir. Ancak bu seçimlerde dikkat çeken şeyler var. Bu seçimleri Türkiye’den daha çok dışarıdan ülkeler takip ediyor. Acaba bu bizi çok sevdiklerinden mi? yoksa, seçimlerimizi merak ettikleri için mi? Baktığımız zaman bölge üzerinde hesabı, kitabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı. Recep Tayyip Erdoğan, güçlü AK Parti iktidarı ve şimdi Cumhur İttifakı ile yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Ancak karşı taraftaki ittifaka baktığımız zaman çok tehlikeli bir gelişmeyi gözlemlemekteyiz. İlk defa dağın, terörün desteklediği ve bölücü terör örgütünü meşrulaştıran bir süreç yaşıyoruz. Bunu ben milletimin takdirine sunuyorum. Şartlar ne olursa olsun. Bu ülkeyi bölmeye, federasyonu, yerel yönetimi özerklik şartını ortaya getirene bu millet geçit vermez. Biz bir olacağız. Diri olacağız. Kardeş olup birlikte Türkiye olacağız. Yüzüncü yılında ülkemizin, Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinden zerre kadar sapmadan yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.