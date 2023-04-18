Binali Yıldırım: Bölge üzerinde hesabı olanlar 20 senedir avucunu yaladı

Binali Yıldırım konuşmasının devamında Türkiye’nin güvene ihtiyacının olduğunu bu ihtiyacı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da olduğunu söyleyerek, "Daha seçim olmadan birleşme dönemi başladı. Sen onu alacaksın, ben onu alacağım, o görev bizim, bu bürokraside şu görevler bizim. Bunlar bize zayıf iktidarların olduğu koalisyon dönemlerini hatırlatıyor. Bunlar bize 90’lı ve 70’li yılları hatırlatıyor ve bu yıllar Türkiye’nin kayıp yıllarıdır. Türkiye’nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye’nin güvene ihtiyacı var. Güçlü iktidara ihtiyacı var. Güçlü liderliğe ihtiyaç var. Tecrübeye ihtiyacı var. Oda nerede var; O da Recep Tayyip Erdoğan’da var. AK Parti ve Cumhur ittifakında var. Onun için kararlımla milletimizle kol kola yürümeye devam edeceğiz. Anadolu topraklarının istikrarı, Orta Doğu’nun istikrarıdır. Balkanlar’ın, Kafkasların istikrarıdır. Dolaysıyla bu bölgede oluşabilecek bir olumsuzluk her tarafı kuşatıp, saracaktır. Bugün bakın Suriye’de iç savaş var. Irak ve Libya işgal edilmiş iç savaş devam ediyor. Kuzeyimizde savaşlar var. Dimdik durak tek yer var. O da Türkiye, hedef Türkiye’dir. Dolayısıyla yeni yüzyılda Türkiye’ye sahip çıkmak hepimizin asli görevidir” ifadelerini kullandı.