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Ekonomi
6
Bin 400 kişi istihdam edilecek

2023-10-12 13:59:12
Bin 400 kişi istihdam edilecek

Bingöl’de Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) koordinasyonunda açılan ve açılacak olan 6 tekstil fabrikasında hedef bin 400 kişinin istihdam edilmesini sağlamak.

#1
Foto - Bin 400 kişi istihdam edilecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü, koordinasyonunu da Fırat Kalkınma Ajansının yaptığı “Çalışan ve Üreten Gençler” programı çerçevesinde Bingöl’e 6 tekstil fabrikası kazandırıldı.

#2
Foto - Bin 400 kişi istihdam edilecek

Solhan, Genç, Adaklı ve Kığı ilçeleri ile Ilıcalar ve Sancak beldelerinde kurulan tekstil fabrikalarında hedef, çoğunluğu kadın olmak üzere bin 400 kişinin istihdam edilmesini sağlamak.

#3
Foto - Bin 400 kişi istihdam edilecek

Genç ilçesinde yaklaşık 1 yıl önce açılan ve faaliyete başlayan fabrikada incelemelerde bulunan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, söz konusu 6 fabrikanın toplamda 14 bin metrekarelik alana sahip olduğunu belirtti. 2 fabrikanın açıldığını ve yıl sonuna kadar diğer 4 fabrikanın da tamamlanıp faaliyete alınmasını planladıklarını belirten Yoğunlu, kadınların ve gençlerin buralarda istihdam edileceğini aktardı.

#4
Foto - Bin 400 kişi istihdam edilecek

Açıklamalarda bulunan Yoğunlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın birlikte yürütmüş oldukları ‘Çalışan ve Üreten Gençler’ programı kapsamında Genç ilçemizde ajansımızın koordinasyonunda yapılan ve yaklaşık bir senedir de üretime geçen tekstil kente geldik. Bingöl ilimizde bu program kapsamında toplamda 6 tane fabrika yaptık. Bu program ile ilçelerimize, beldelerimize emek yoğun konfeksiyon sektöründe fabrikalar açtık. Solhan ve Genç ilçemizde 3 bin metrekarelik, Adaklı ve Kiğı ilçelerimizde 2 bin metrekarelik, Ilıcalar ve Sancak beldelerimizde de 2 bin metrekarelik toplamda 14 bin metrekarelik ilçelerimizdeki, kırsal alandaki gençlerimizi, özellikle kadınlara iş imkanı sağlayacak fabrikalarımızı bu ilçeler ve beldelerimize kazandırdık” dedi.

#5
Foto - Bin 400 kişi istihdam edilecek

6 fabrikaya yaklaşık 102 milyonluk bir kaynak ayrıldığının altını çizen Yoğunlu, “Genç ilçemizdeki fabrika bir senedir faaliyette. Halihazırda 180, çoğunluğu kadınların oluşturduğu kişiye istihdam sağlayan fabrikamızdayız. Yapılan bu projeyle ortaya çıkarılan bu fabrikalar ilçelerimizdeki gençlerimize iş imkanı sağlıyor. Özellikle kadınların kendi ilçeleri dışına çıkmadan, kendi bölgelerini terk etmeden, önemli bir kazanç elde edebilecekleri, evlerine gelir getirebilecekleri bir imkan sağlıyor. 6 projemize 2023 fiyatlarıyla toplam 102 milyonluk bir kaynakla fabrikalarımızı kurduk ve toplamda bu fabrikalarımız tamamlandığında inşallah bin 400 kadını, genci istihdam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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