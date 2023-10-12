Bin 400 kişi istihdam edilecek

Açıklamalarda bulunan Yoğunlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığımızın birlikte yürütmüş oldukları ‘Çalışan ve Üreten Gençler’ programı kapsamında Genç ilçemizde ajansımızın koordinasyonunda yapılan ve yaklaşık bir senedir de üretime geçen tekstil kente geldik. Bingöl ilimizde bu program kapsamında toplamda 6 tane fabrika yaptık. Bu program ile ilçelerimize, beldelerimize emek yoğun konfeksiyon sektöründe fabrikalar açtık. Solhan ve Genç ilçemizde 3 bin metrekarelik, Adaklı ve Kiğı ilçelerimizde 2 bin metrekarelik, Ilıcalar ve Sancak beldelerimizde de 2 bin metrekarelik toplamda 14 bin metrekarelik ilçelerimizdeki, kırsal alandaki gençlerimizi, özellikle kadınlara iş imkanı sağlayacak fabrikalarımızı bu ilçeler ve beldelerimize kazandırdık” dedi.