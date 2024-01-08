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BİM’de dev kampanya yarın başlıyor! Fiyatları görenler coştukça coşuyor! Bu indirimler "Helal olsun" dedirtti

2024-01-08 14:47:51
BİM’de dev kampanya yarın başlıyor! Fiyatları görenler coştukça coşuyor! Bu indirimler “Helal olsun” dedirtti

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 9 Ocak 2024 Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Süt ve süt ürünlerinde dev kampanyayı yarın başlatacak olan Bim' de yarın o marka 1200 gr kaşar peyniri sadece 189 TL' den satışa çıkacak Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 9 Ocak Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde...

#1
Foto - BİM’de dev kampanya yarın başlıyor! Fiyatları görenler coştukça coşuyor! Bu indirimler "Helal olsun" dedirtti

• Gündoğdu Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1200 gr 189 TL • Onur Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL • Teksüt Yarım Yağlı Beyaz Peynir 2 Kg 219 TL • Teksüt Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 gr 189 TL • Akpınar Klasik İnek Peyniri 500 gr 99,50 TL • Peysan Yarım Yağlı Süzme Peynir 600 gr 62 TL • Sek Taze Peynir Çeşitleri 27,50 TL • İçim Labne 3×180 gr 79,50 TL • Banvit Piliç Izgara Kanat 79,90 TL • Banvit Nugget 75 TL • Banvit Schnitzel 1000 gr 75 TL • İçimino Kakaolu Süt 6×180 ml 42 TL • İçimino Çilekli Süt 6×180 ml 42 TL • İçim Sade Süt 6×200 ml 42 TL • İçim Yağlı Krema 200 ml 21,50 TL • Sek Az Yağlı Ayran 3,75 TL • İçim Ayran 1 Litre 19,90 TL • Sek Quark 16,50 TL • Torku %3.3 Yağlı Süt 4×1 Litre 119 TL • Sek %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 18,90 TL • Altınkılıç Orman Meyveli Kefir 1 Litre 42,50 TL • İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 85 TL • Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 119 TL

#2
Foto - BİM’de dev kampanya yarın başlıyor! Fiyatları görenler coştukça coşuyor! Bu indirimler "Helal olsun" dedirtti

• Sunar Mısır Yağı 5 Litre 169,75 TL • Saban Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 45 TL • Efsane Ekonomik İthal Pilavlık Pirinç 5 Kg 107,50 TL • Saban Nohut 2,5 Kg 97 TL • Saban Kırmızı Mercimek 2,5 Kg 55,50 TL • Meram Un 10 Kg 125 TL • Superfresh Ton Balığı 3×140 gr 119,50 TL • Tat Domates Salçası 1500 gr 89,50 TL • Tat Biber Salçası 1450 gr 119,75 TL • Duru Haşlanmış Kırmızı Fasulye 400 gr 14,50 TL • Duru Haşlanmış Börülce 400 gr 14,50 TL • Halk Margarin Paket 6×250 gr 69,50 TL • Knorr Tavuk Bulyon 24×10 gr 34,50 TL • Tat Ranch Sos 220 gr 28,50 TL • Yeni Kavaklıdere Karışık Turşu 1500 gr 38,50 TL • Yeni Kavaklıdere Salatalık Turşusu 1500 gr 42,50 TL • Arifoğlu Limon Tuzu 60 gr 9,75 TL • Arifoğlu Baharat Çeşitleri 9,75 TL • Arifoğlu Baharat Çeşitleri 13,50 TL • Seğmen Sarımsak Tozu 17,50 TL • Seğmen Soğan Tozu 100 gr 17,50 TL • Pastavilla Makarna Çeşitleri 19 TL • Dudomi Bardak Noodle 9,75 TL • Pek Food Sebzeli Erişte Çeşitleri 22 TL • Pasta Veneta Tagliatelle Makarna 500 gr 33 TL

#3
Foto - BİM’de dev kampanya yarın başlıyor! Fiyatları görenler coştukça coşuyor! Bu indirimler "Helal olsun" dedirtti

• Ariel Toz Deterjan 7 Kg 299 TL • Fairy Platinum Green Bulaşık Makinesi Tableti 80’li 450 TL • Porçöz Mutfak-Banyo Spreyi 750 ml 36,75 TL • Doa Arap Sabunu 1 Litre 25,50 TL • Doa Leke Çıkarıcı Sprey 750 ml 34,50 TL • Koroplast Streç Film 36,50 TL • Koroplast Saklama Poşeti 120’li 45 TL • Koroplast Küçük Boy Çöp Torbası 30’lu 24,50 TL • Koroplast Orta Boy Çöp Torbası 15’li 21,50 TL • Koroplast Büyük Boy Çöp Torbası 10’lu 25,50 TL • Peros Çamaşır Deterjanı 3 Litre 99,50 TL • Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 55 TL • Jenny&Willy Islak Havlu 3×56’lı 42,50 TL • Macromax Renkli Sünger 10’lu 22,75 TL • Ecco Mavi Dünya Peçete 200’lü 16,50 TL • Sleepy Extra Hijyenik Ped Gece 79,50 TL • Sleepy Extra Hijyenik Ped Normal 79,50 TL • Sleepy Natural Günlük Hijyenik Ped 47,50 TL • Komili Şampuan 500 ml 33,50 TL • Dove Duş Jeli 450 ml 69,50 TL • La Diva Katı Sabun 15 TL • Flormar Ruj 49 TL • Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 45 TL • Silver Rose Kağıt Yüz Bakım Maskesi 12,75 TL • Family Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 19,75 TL • Blenior Yüz Ağda Bandı 24’lü 24,50 TL • Çocuk Soket Çorap 3’lü 30 TL • Çocuk Külotlu Çorap 42,50 TL • Kadın-Erkek And Soket Çorap 5’li 58,50 TL • Naturalove Pelüş Mandal Toka 35 TL • London Thomas Yan Toka 2’li 29,50 TL • Kadın Yarım Konç Havlu Çorap 24,50 TL • Felix Junior 4×85 gr 54,50 TL • Angie Skin Serum 30 ml 49,50 TL • Angie Skin Lip Balm 15 ml 28,50 TL • Angie Skin Yüz Temizleme Jeli 150 ml 49,50 TL • Angie Skin Nemlendirici Krem 50 ml 49,50 TL

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