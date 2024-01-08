BİM’de dev kampanya yarın başlıyor! Fiyatları görenler coştukça coşuyor! Bu indirimler “Helal olsun” dedirtti

• Ariel Toz Deterjan 7 Kg 299 TL • Fairy Platinum Green Bulaşık Makinesi Tableti 80’li 450 TL • Porçöz Mutfak-Banyo Spreyi 750 ml 36,75 TL • Doa Arap Sabunu 1 Litre 25,50 TL • Doa Leke Çıkarıcı Sprey 750 ml 34,50 TL • Koroplast Streç Film 36,50 TL • Koroplast Saklama Poşeti 120’li 45 TL • Koroplast Küçük Boy Çöp Torbası 30’lu 24,50 TL • Koroplast Orta Boy Çöp Torbası 15’li 21,50 TL • Koroplast Büyük Boy Çöp Torbası 10’lu 25,50 TL • Peros Çamaşır Deterjanı 3 Litre 99,50 TL • Solo Dev Rulo Kağıt Havlu 55 TL • Jenny&Willy Islak Havlu 3×56’lı 42,50 TL • Macromax Renkli Sünger 10’lu 22,75 TL • Ecco Mavi Dünya Peçete 200’lü 16,50 TL • Sleepy Extra Hijyenik Ped Gece 79,50 TL • Sleepy Extra Hijyenik Ped Normal 79,50 TL • Sleepy Natural Günlük Hijyenik Ped 47,50 TL • Komili Şampuan 500 ml 33,50 TL • Dove Duş Jeli 450 ml 69,50 TL • La Diva Katı Sabun 15 TL • Flormar Ruj 49 TL • Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 45 TL • Silver Rose Kağıt Yüz Bakım Maskesi 12,75 TL • Family Gözlük ve Ekran Temizleme Mendili 19,75 TL • Blenior Yüz Ağda Bandı 24’lü 24,50 TL • Çocuk Soket Çorap 3’lü 30 TL • Çocuk Külotlu Çorap 42,50 TL • Kadın-Erkek And Soket Çorap 5’li 58,50 TL • Naturalove Pelüş Mandal Toka 35 TL • London Thomas Yan Toka 2’li 29,50 TL • Kadın Yarım Konç Havlu Çorap 24,50 TL • Felix Junior 4×85 gr 54,50 TL • Angie Skin Serum 30 ml 49,50 TL • Angie Skin Lip Balm 15 ml 28,50 TL • Angie Skin Yüz Temizleme Jeli 150 ml 49,50 TL • Angie Skin Nemlendirici Krem 50 ml 49,50 TL