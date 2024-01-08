BİM’de dev kampanya yarın başlıyor! Fiyatları görenler coştukça coşuyor! Bu indirimler “Helal olsun” dedirtti

Vatandaşlar tarafından sevilen ve merakla takip edilen marketlerden biri olan BİM 9 Ocak 2024 Salı aktüel kataloğunu yayınladı. Süt ve süt ürünlerinde dev kampanyayı yarın başlatacak olan Bim' de yarın o marka 1200 gr kaşar peyniri sadece 189 TL' den satışa çıkacak Her hafta birbirinden çeşitli ürünleri tüketicinin beğenisine sunan Bim, 9 Ocak Salı günü hangi ürünlerini tüketicinin beğenisine sunuyor? İşte detaylar haberimizde...