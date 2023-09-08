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Ekonomi
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BİM'de böylesi hiç görülmedi! Resmen izdiham yaşanacak

2023-09-08 07:35:04
BİM'de böylesi hiç görülmedi! Resmen izdiham yaşanacak

Türkiye'nin en uygun fiyatlı ürünlerini satan ve bu yüzden vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen marketler zinciri BİM, 8 Eylül indirimli ürünler kataloğunu yayınladı. İşte, bu Cuma BİM'e gelecek indirimli ürünler...

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Foto - BİM'de böylesi hiç görülmedi! Resmen izdiham yaşanacak

Her hafta birbirinden uygun fiyatlı ürünleri raflara dizen BİM, 8 Eylül Cuma günü için de kaçırılmayacak indirimler yaptı.

#2
Foto - BİM'de böylesi hiç görülmedi! Resmen izdiham yaşanacak

Yeni haftanın indirim kataloğunu yayınlayan BİM, bu hafta yine büyük indirimlere imza atıyor. İşte, BİM marketlerde 8 Eylül Cuma gününden itibaren satılacak o ürünler...

#3
Foto - BİM'de böylesi hiç görülmedi! Resmen izdiham yaşanacak

8 EYLÜL CUMA BİM ÜRÜNLERİ • Lisanslı Mısır Kovalı Pipetli Bardak 24,50 TL • Lisanslı Kapaklı Pipetli Bardak 400 ml 8,50 TL • Lisanslı Pipetli Matara 500 ml 42,50 TL • Lisanslı Yuvarlak Mısır Kovası 11 TL • Süt Şişesi 1000 cc 18,50 TL • Play-Doh Oyun Hamuru Seti 89 TL • MGS Yazı Tahtası 49,50 TL • MGS Org 79 TL • Hobi Masası 49,50 TL • Damla Yayınevi Pıtırcık Masallar 6,50 TL • MGS Oyuncak Hayvanlar 59 TL • SY Karma Boyama Kitapları 17,50 TLL • Yapışkanlı Şeffaf Not Kağıdı 29,50 TL • Ruum Store Metal Ayaklı Çalışma Masası 699 TL • Çalışma Masası Bodrum 629 TL • Ruum Store TV Sehpası 899 TL • 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 999 TL • 4 Kapaklı Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 899 TL • 2 Kapaklı Ayakkabı Dolabı 725 TL • Realme C25-Y Cep Telefonu 4.599 TL • Fineblue Dijital Ekranlı T8 TWS Kulaklık 429 TL • Kulaklık Kılıfı 69 TL • Polosmart Büyük Boy Gaming Masa Mousepad Pmk 14 149 TL • Polosmart Gaming Rgb Işıklı Mouse Pad Pmp01 179 TL • Polosmart Gaming Mouse Pgmx23 129 TL • Range Buharlı Ütü 735 TL • Şarjlı Çocuk Masa Lamba Çeşitleri 249 TL • Mega Kutulu Hurç 72,50 TL • Baza Kutulu Hurç 59 TL • Mega Hurç 45,50 TL • Mini Hurç 32,50 TL • Maxi Hurç 38,50 TL • İp Kulplu, Baskılı Pencereli Mega Hurç 46,50 TL • İp Kulplu, Baskılı Midi Hurç 36,50 TL • İp Kulplu, Baskılı Pencereli Maxi Hurç 34,75 TL • Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 59 TL • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 29,50 TL • 4 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 55 TL • Akordiyon Midi Organizer 19,50 TL • Akordiyon Mini Organizer 18,50 TL • Akordiyon Maxi Organizer 22,50 TL • Raf Organizer 46,50 TL • Çok Amaçlı Kirli / Oyuncak Sepeti 119 TL • 4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 46,50 TL • Kız - Erkek Çocuk Altın Başak Yazma İpliği 20 gr 7,50 TL • M. Botti Kids Basic Tişört 49,50 TL • Erkek Basic Tişört 59 TL • Düz Dikişsiz Bone 24,50 TL • Fırfırlı Dikişsiz Bone 34,50 TL • Ören Bayan Yazma 49,50 TL • Kumtel Elektrikli Düdüklü Tencere 1.399 TL • Luxell XXL 7.5 L Fastfryer 2.799 TL • Braun Blender Seti 1.299 TL • Benante Çerezlik Seti 125 TL • Chef's Krep Tava 26 cm 77,50 TL • Chef's Sahan 20 cm 87,50 TL • Glass in Love Cam Ayaklı Meyvelik 30 cm 189 TL • Glass in Love Cam Kahve Fincan Takımı 169 TL • Glass in Love Cam Büyük Kase 1500 cc 109 TL • Paşabahçe Live Beautiful Villa Patisserie Saklama Kabı 99 TL • Alpina Kupa 180 ml 49 TL • Paşabahçe Live Beautiful Madlen Tatlı Tabağı 2'li 89 TL • Cook Love Manuel El Mikseri 1000 ml 129 TL • Rakle Dekorlu Meşrubat Bardağı 570 cc 25 TL • Okyanus Home Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 12,50 TL • Mutfak ve Banyo Gereçleri 10 TL • Kaşıklı Yoğurt / Mama Kabı 500 ml 18,50 TL • Hobby Life Bölmeli Poşet Çay Kutusu 22,50 TL • Hobby Life Tek Fiyat Ürünler 59,50 TL • 15 Bölmeli Organizer 26,50 TL • Lav Ayda Çay Bardağı 52,50 TL • Lav Vega Saklama Kabı 215 cc 13,50 TL • Lav Vega Saklama Kabı 1130 cc 44,50 TL • Lav Vega Saklama Kabı 2370 cc 64,50 TL • Tel Izgara 39 TL • North Pacific Matara 2 Litre 109 TL • Desenli Yuvarlak Saklama Kabı 1,8 Litre 21,50 TL • Buzdolabı Organizeri 27,50 TL

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