2023-12-18 09:45:52 BİM para dağıtacak! Son 96 saat
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından dikkat çeken bir duyuru geldi.
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BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından dikkat çeken bir duyuru geldi.
Kamusonhaber'de yer alan habere göre, son dönemde yaptığı ürün kampanyaları ile dikkat çeken BİM'den flaş bir karar geldi.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS), tarafından Kamuya Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama ile temettü ödemesine ilişkin ayrıntıları duyurulmuştu.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre 22 Aralık günü yatırımcılara pay başına 2,7000000 TL ödeme gerçekleştirecek.
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) hisseleri 11-15 Aralık haftasını borsada 0,39'luk değer kaybı ile kapattı. Borsa İstanbul’da BIMAS hisseleri 320,50 TL fiyattan işlem görüyor.
TEMETTÜ NEDİR? Temettü, bir şirketin yıllık finansal durumu temel alınarak belirlenen net kar oranında veya bu amaçla oluşturulan özel yedek fonlardan ortaklarına ödeme yapmasıdır. Anonim şirketlerde, kar payının dağıtılması genel kurulun yetkisindedir.
Şirketin ana sözleşmesine eklenen özel maddelerle, belirli pay türlerine özel temettü ayrıcalıkları tanımlanabilir. Bu durumda, kar payı dağıtımında söz konusu özel ayrıcalıklar göz önüne alınarak oranlar belirlenir.
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