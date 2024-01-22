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Aktüel
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BİM 30 Ocak 2024 aktüel ürünler!

2024-01-22 10:05:30
BİM 30 Ocak 2024 aktüel ürünler!

BİM 30 Ocak 2024 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM'de Salı günü; İçim yarım yağlı yoğurttan Gürsüt yarım yağlı tost peynirine, Fiskobirlik fındık kremasından Aknaz az yağlı beyaz peynir ile bitter ve sütlü çikolata çeşitlerine kadar birçok fırsat yer alıyor. İşte, 30 Ocak BİM indirimleri…

#1
Foto - BİM 30 Ocak 2024 aktüel ürünler!

• İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 125 TL • Onur Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr 159 TL • Gürsüt Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 219 TL • Aknaz Az Yağlı Beyaz Peynir 2000 gr 179 TL • Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Peynir 1000 gr 115 TL • Kerem Labne 700 gr 85 TL • Torku Ayran 1 Litre 22,50 TL • Karper Büyük Boy Üçgen Peynir 57,50 TL • Dost %1 Yağlı Süt 1 Litre 19,90 TL • Dost Çikolatalı Süt 1 Litre 29 TL • İçim %0,5 Yağlı Süt 1 Litre 19,50 TL • Activia Laktozsuz Yoğurt 400 gr 36,50 TL • Torku Miniki Süt 6x180 ml 45 TL • Torku Sade Süt 6x200 ml 45 TL • Pınar İllaki Sucuk 300 gr 120 TL • Pınar Açık Büfe Hindi Sosis 430 gr 44,50 TL • Akasya Pilavlık Bulgur 2500 gr 47,50 TL • Filiz Yumurtalı Bukle Makarna 350 gr 19 TL • Sole Margarin Paket 11 TL

#2
Foto - BİM 30 Ocak 2024 aktüel ürünler!

• M&M's Şeker Kaplı Çikolatalı Draje 45 gr 16,50 TL • Tayaş Miniyum Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 120x6,7 gr 99 TL • Halley Beyaz Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi 210 gr 24,50 TL • Çokomel Marsmallow Çilekli 180 gr 34,50 TL • Ülker Taç Susamlı Çörekotlu Kraker 3x76 gr 23 TL • Eti Popkek Mini Limonlu Kek 30x18 gr 65 TL • Superfresh Mantı 1 Kg 79,50 TL • Superfresh Patates 2,5 Kg 150 TL • Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kalçalı But 47,90 TL • Tadelle 3x30 gr 34,50 TL • Eti Çikolata 65 gr 15 TL • Eti Antep Fıstıklı Çikolata 60 gr 29 TL • Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Çikolata 240 gr 49 TL • Patiswiss Çikolata Kaplamalı Portakal Dilim 80 gr 39,50 TL • Biscolata Pia Çikolata Kaplı Limon Dolgulu Kek 100 gr 23,50 TL • Luppo Çikolata Kaplı Karaorman Meyveli Kek 182 gr 29,50 TL • Biscolata Mood Hindistan Cevizli Krema Dolgulu Bisküvi 125 gr 27,50 TL • Ülker Antep Fıstıklı Çikolata 65 gr 29 TL • Eti Karam Çikolata 15 TL • Twix Çikolata Kaplamalı Karamelli Bar 75 gr 19,50 TL • Eti Topkek Mini 21,75 TL • Bifa Kaplamalı Sandviç Kek 175 gr 21,50 TL • Eti Gong Pops Mısır Patlağı 110 gr 27 TL • Konak Bon Bon Şeker Çeşitleri 37,50 TL • First Meyve Aromalı Sakız 12,50 TL • Ülker Kaplamasız Gofret 17,25 TL • Ülker Tam Tahıllı Bisküvi 27,50 TL • Fiskobirlik Fındık Kreması 109 TL

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