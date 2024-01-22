BİM 30 Ocak 2024 aktüel ürünler!

• M&M's Şeker Kaplı Çikolatalı Draje 45 gr 16,50 TL • Tayaş Miniyum Karışık Meyve Sulu Yumuşak Şeker 120x6,7 gr 99 TL • Halley Beyaz Çikolata Kaplı Sandviç Bisküvi 210 gr 24,50 TL • Çokomel Marsmallow Çilekli 180 gr 34,50 TL • Ülker Taç Susamlı Çörekotlu Kraker 3x76 gr 23 TL • Eti Popkek Mini Limonlu Kek 30x18 gr 65 TL • Superfresh Mantı 1 Kg 79,50 TL • Superfresh Patates 2,5 Kg 150 TL • Erpiliç Dondurulmuş Piliç Kalçalı But 47,90 TL • Tadelle 3x30 gr 34,50 TL • Eti Çikolata 65 gr 15 TL • Eti Antep Fıstıklı Çikolata 60 gr 29 TL • Patiswiss Portakallı Krema Dolgulu Çikolata 240 gr 49 TL • Patiswiss Çikolata Kaplamalı Portakal Dilim 80 gr 39,50 TL • Biscolata Pia Çikolata Kaplı Limon Dolgulu Kek 100 gr 23,50 TL • Luppo Çikolata Kaplı Karaorman Meyveli Kek 182 gr 29,50 TL • Biscolata Mood Hindistan Cevizli Krema Dolgulu Bisküvi 125 gr 27,50 TL • Ülker Antep Fıstıklı Çikolata 65 gr 29 TL • Eti Karam Çikolata 15 TL • Twix Çikolata Kaplamalı Karamelli Bar 75 gr 19,50 TL • Eti Topkek Mini 21,75 TL • Bifa Kaplamalı Sandviç Kek 175 gr 21,50 TL • Eti Gong Pops Mısır Patlağı 110 gr 27 TL • Konak Bon Bon Şeker Çeşitleri 37,50 TL • First Meyve Aromalı Sakız 12,50 TL • Ülker Kaplamasız Gofret 17,25 TL • Ülker Tam Tahıllı Bisküvi 27,50 TL • Fiskobirlik Fındık Kreması 109 TL