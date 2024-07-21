BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

23-26 Temmuz BİM aktüel ürünlerinde yok yok! BİM mağazalarında sürekli olarak satışı olmayan yayımlanan aktüel kataloglar aracılığı ile mağazalarda satışa sunulan ürünler arasında bu hafta yine oldukça fazla ürün var. Kule Tipi Vantilatör, Pipetli Termos, Benzinli ATV, Hırdavat Ürünleri, Musluklu Piknik Termosu, Salata Kurutucu, Pedallı Çöp Kovası ve daha birçok ürün mağazalarında 23-26 Temmuz'da satılacak. 23-26 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünlerin listesini siz değerli okuyucularımız için sıraladık.