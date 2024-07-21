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Aktüel
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BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

2024-07-21 22:24:51
BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

23-26 Temmuz BİM aktüel ürünlerinde yok yok! BİM mağazalarında sürekli olarak satışı olmayan yayımlanan aktüel kataloglar aracılığı ile mağazalarda satışa sunulan ürünler arasında bu hafta yine oldukça fazla ürün var. Kule Tipi Vantilatör, Pipetli Termos, Benzinli ATV, Hırdavat Ürünleri, Musluklu Piknik Termosu, Salata Kurutucu, Pedallı Çöp Kovası ve daha birçok ürün mağazalarında 23-26 Temmuz'da satılacak. 23-26 Temmuz BİM aktüel ürünler listesinde yer alan tüm ürünlerin listesini siz değerli okuyucularımız için sıraladık.

#1
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

BİM mağazalarında her hafta Salı ve Cuma günleri satışa çıkan aktüel ürünler arasında bu hafta oldukça fazla ürün seçeneği mağaza raflarında satışta olcak. Her kesimden vatandaşın ilgisini çekebilecek ürünlerin yer aldığı BİM aktüel kataloğunda bu hafta satışa sunulacak ürünlerden bazıları şu şekilde; 4'lü Porselen Tatlı Tabağı, Valiz Organizer Set, Namaz Elbisesi, Paşabahçe Cam Ürünler, Salata Kurutucu, Slikon Tabancası, Mini Makaralı Kablo, İnce Sıcak Mum Slikon Tabancası, Kurbağacık Anahtar, Çatal Başlı Çekiç, Pipetli Termos, Tost Makinesi ve daha birçok ürün BİM yeni hafta aktüel kataloğu ile satışta olacak.

#2
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

Sek Aromalı İçecek Çeşitleri - 23,50 TL Avşar Maden Suyu - 25 TL Sırma Limon Aromalı Maden Suyu - 19,50 TLM Meray Kabuklu Ceviz - 119 TL Simbat Mısır Kavurgası - 24,50 TL Corny Tam Tahıllı Bar - 24,50 TL Patito Patates Cipsi - 23,50 TL Ruffles-Lay's-Doritos Mega Boy Cips Çeşitleri - 41 TL

#3
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

Fide Ton Balığı - 79,75 TL Peysan Süt Karameli Süt Reçeli - 23,75 TL Tukaş Tatlı Biber Salçası - 28,50 TL Efsane Osmancık Pirinç - 225 TL Tukaş Domates Salçası - 32,50 TL Superfresh Pizza Extra Karışık - 87,50 TL Yakamoz Üzüm Sirkesi - 74,50 TL

#4
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

23 TEMMUZ SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU Naturalove Ananas Lamba - 275 TL Golden Rose Dudak Yağı - 109 TL Golden Rose Oje - 32,50 TL Naturalove Meyve Şekilli Makyaj Sünger Seti - 69,50 TL Bulut Konsantre Yumuşatıcı - 69 TL Sleepy Islak Havlu - 79,50 TL Angie Vücut Peelingi - 74,50 TL

#5
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

Skyjet 110 CC Off Road Benzinli ATV - 49.999 TL Ola Elektrikli Bisiklet EB2 - 19.999 TL North Pasific Pipetli Termos - 399 TL North Pasific Gece Parlayan Basketbol Topu - 499 TL Kumtel Kule Tipi Vantilatör - 999 TL Fakir Kendi Kendini Temizleyen, Kablosuz, Dikey Süpürge&Paspas - 9.999 TL

#6
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

SGS Kalın Sıcak Mum Silikon Tabancası - 279 TL SGS Kurbağacık Anahtar 10" - 249 TL SGS Kalın Mum Silikon - 75 TL SGS Lavabo Açma Sustası - 99 TL SGS Şerit Metre - 89 TL SGS Profesyonel Maket Bıçağı - 75 TL

#7
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

Boyacı Seti - 5’li 169 TL Mini Makaralı Kablo - 5mt 399 TL Çok Amaçlı Elastik Kova 99 TL Silikon Tabancası 99 TL Profesyonel Oto Fırçası 79 TL Plastik Çekpas 59 TL Derz Tamir Dolgusu 69 TL Plastik Boya Karıştırıcı 59 TL Boyacı Ispatulası 49 TL

#8
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

Musluklu Piknik Termos 279 TL Büyük Buz Aküsü 59,50 TL Pedallı Çöp Kovası 179 TL Salata Kurutucusu 129 TL Temizlik Seti 129 TL Tuvalet Fırçası 79 TL Soğuk-Sıcak Taşıma Çantası 55 TL Bebek Çatal-Kaşık-Bıçak Seti 99 TL

#9
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

Porselen 4'lü Tatlı Tabağı 259 TL Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 169 TL Chef's Sahan 20 cm 159 TL Ayaklı Cam Kek Tabağı 119 TL Viva Cam Kapaklı Kavanoz 139 TL Kapaklı Bistro Sürahi 129 TL

#10
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

26 TEMMUZ CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU Valiz Organizer Set 79 TL Duvar Tipi Düzenleyici 55 TL Koltuk Örtüsü 119 TL Deniz Şortu 149 TL Safari Şapka 125 TL Crop Şort Takım 159 TL Namaz Elbisesi 199 TL Spor Çanta 169 TL

#11
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

Cırt Cırtlı Etkinlik Kitabım 219 TL Konuşan Defne Bebek 379 TL Pelüş Uyku Arkadaşım 349 TL Fast & Furious Temalı Araba 119 TL Mini Koordinasyon Oyunu 129 TL Geometrik Şekiller 129 TL Ahşap Tak Çak 99 TL Oyuncak Kurmalı Yengeç 249 TL

#12
Foto - BİM 23-26 Temmuz aktüel ürünleri! BİM yeni haftanın aktüel kataloglarında bu hafta hangi ürünler yer alıyor? Pipetli Termos, Mum Silikon Tabancası, Kule Tipi Vantilatör, Tost Makinesi ve Benzinli ATV...

Oyuncak Traktör 249 TL Çöp Kamyonu 229 TL Işıklı Sesli Helikopter 139 TL Eğlenceli Top Fırlatan Oyuncak 129 TL Oyuncak Dikenli Top 129 TL Batman Yarış Arabası 99 TL

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