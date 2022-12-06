Bilin bakalım Osmanlı'da itfaiye teşkilatını kim kurdu?

Ödön Paşa'nın Macaristan'daki başarılı girişimleri nedeniyle Sultan Abdülaziz tarafından İstanbul'a davet edildiğini aktaran Berki, Paşa'nın, itfaiyeciliğin modernize edilmesi için planlar sunduğunu ve 1874'te göreve kabul edildiğini belirtti. Berki, Ödön Paşa'nın Osmanlı'nın en buhranlı dönemlerinden birisinde görev aldığı halde Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar görevini yürüttüğünü söyledi. Ödön Paşa'nın 1874'te Türkiye'ye gittiğinde orada itfaiyecilik teşkilatını kurduktan sonra Macaristan'a dönmeyi planladığını aktaran Berki, "Kendisi Türkiye'yi ikinci ülkesi olarak gördü. Macar kökenlerini unutmadan, Türk kültürünü ve Türkleri tamamen kabul etti. Türk Paşası olarak, askeri elbiseyle Macaristan'ı birçok defa ziyaret etti." dedi.