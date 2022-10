Curtin's Earth Dynamics Research Group ve School of Earth and Planetary Sciences'da araştırma görevlisi olan baş yazar Dr. Chuan Huang, "Son iki milyar yılda, Dünya'nın kıtaları her 600 milyon yılda bir süper kıta döngüsü olarak bilinen bir süper kıta oluşturmak için çarpıştı. Bu, mevcut kıtaların birkaç yüz milyon yıl sonra tekrar bir araya geleceği anlamına geliyor." dedi.