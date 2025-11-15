Mısır Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Türkiye kurtardı

Açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır bölgesinde mahsur kalan Mısır vatandaşları için yapılan yardım çağrılarına ilişkin olarak dolaşan haberler üzerine, Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Mısır Gurbetçiler İşleri Bakanlığı, bakanlığın konsolosluk birimi ve İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye ile Yunanistan arasında nehir (Meriç) kenarındaki bir adada mahsur kalan üç Mısır vatandaşı, ilgili Türk makamlarıyla koordineli olarak kurtarılarak Türkiye topraklarına geri gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.