Mısır Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Türkiye kurtardı

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin sınır bölgesinde yaşanan olayla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın Facebook hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Son günlerde bazı sosyal medya platformlarında Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınır bölgesinde mahsur kalan Mısır vatandaşları için yapılan yardım çağrılarına ilişkin olarak dolaşan haberler üzerine, Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Mısır Gurbetçiler İşleri Bakanlığı, bakanlığın konsolosluk birimi ve İstanbul'daki Mısır Başkonsolosluğu koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, Türkiye ile Yunanistan arasında nehir (Meriç) kenarındaki bir adada mahsur kalan üç Mısır vatandaşı, ilgili Türk makamlarıyla koordineli olarak kurtarılarak Türkiye topraklarına geri gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlığın açıklamasında, Mısır vatandaşları, fahiş paralar karşılığında Avrupa ülkelerine yasa dışı seyahat vaadiyle kandıran kaçak göçmen çetelerinin tuzağına düşmemeleri konusunda uyarılarak, son zamanlarda birkaç kaçak göçmen teknesinin battığına işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Avrupa ve komşu ülkelerde ikamet eden Mısır vatandaşlarının, ikamet ettikleri ülkelerin ikamet ve göç yasalarına uymaları, can ve mallarını riske atmamaları ve yasadışı göç çetelerinin sahte vaatlerine kanmamaları gerektiği vurgulandı.

