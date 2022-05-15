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Teknoloji-Bilişim
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Bilgisayar alacaklara kritik uyarı

2022-05-15 01:17:36
Bilgisayar alacaklara kritik uyarı

Bilgisayar üreticisi Asus bilgisayar fiyatlarının seyri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - Geçtiğimiz iki yıl boyunca Covid-19 pandemisine bağlı olarak teknolojiye daha bağlı hale gelen insanlar, bilgisayarlara yönelmiş ve satışlarda uzun bir sürenin ardından artış yaşanmıştı.

Geçtiğimiz iki yıl boyunca Covid-19 pandemisine bağlı olarak teknolojiye daha bağlı hale gelen insanlar, bilgisayarlara yönelmiş ve satışlarda uzun bir sürenin ardından artış yaşanmıştı.

#2
Foto - 2022 yılında yeniden yavaşlayan PC satışları ve bilgisayar stokları hakkında Asus’tan ilgi çekici demeçler geldi.

2022 yılında yeniden yavaşlayan PC satışları ve bilgisayar stokları hakkında Asus’tan ilgi çekici demeçler geldi.

#3
Foto - Her ne kadar lojistikte yaşanan sorunlar, dünya çapında bilgisayar fiyatlarının artmasına yol açsa da, teknoloji dünyasını olumlu etkileyen bir satış ivmesi yakalandı.

Her ne kadar lojistikte yaşanan sorunlar, dünya çapında bilgisayar fiyatlarının artmasına yol açsa da, teknoloji dünyasını olumlu etkileyen bir satış ivmesi yakalandı.

#4
Foto - Tayvanlı bilgisayar üreticisi Asus ise 2022 yılında PC pazarındaki arzın talepten daha fazla olacağını iddia etti.

Tayvanlı bilgisayar üreticisi Asus ise 2022 yılında PC pazarındaki arzın talepten daha fazla olacağını iddia etti.

#5
Foto - Asus’un Asya-Pasifik Baş Pazarlama Sorumlusu olan Rex Lee’den PC satışlarıyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

Asus’un Asya-Pasifik Baş Pazarlama Sorumlusu olan Rex Lee’den PC satışlarıyla ilgili önemli açıklamalar geldi.

#6
Foto - Görünüşe göre Asus, pandemide kazanılan ivmenin istikrarlı kalmasını sağlamak için dev yatırımlar yaptı. Tüm bu yatırımlar bilgisayar fiyatları tarafında nasıl bir etki yapar?

Görünüşe göre Asus, pandemide kazanılan ivmenin istikrarlı kalmasını sağlamak için dev yatırımlar yaptı. Tüm bu yatırımlar bilgisayar fiyatları tarafında nasıl bir etki yapar?

#7
Foto - Asus yöneticisi aslında Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika’daki bilgisayar pazarının halihazırda düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti.

Asus yöneticisi aslında Avrupa, Çin ve Kuzey Amerika’daki bilgisayar pazarının halihazırda düşüş eğiliminde olduğunu ifade etti.

#8
Foto - Lee’ye göre satışlardaki düşüş trendi, önümüzdeki aylarda da devam edecek. Ancak Asus, 2022 yılından itibaren stok sorunları yaşamayacaklarını ifade etti.

Lee’ye göre satışlardaki düşüş trendi, önümüzdeki aylarda da devam edecek. Ancak Asus, 2022 yılından itibaren stok sorunları yaşamayacaklarını ifade etti.

#9
Foto - Bilgisayar stoklarında sorun oluşmaması ise hem sıfır hem de ikinci el PC pazarını olumlu yönde etkileyecek.

Bilgisayar stoklarında sorun oluşmaması ise hem sıfır hem de ikinci el PC pazarını olumlu yönde etkileyecek.

#10
Foto - Pazardaki “arzın talepten daha fazla olacağını” ifade eden Asya-Pasifik Baş Pazarlama Sorumlusu Rex Lee, stokların artmasıyla birlikte fiyatların düşebileceği mesajını verdi.

Pazardaki “arzın talepten daha fazla olacağını” ifade eden Asya-Pasifik Baş Pazarlama Sorumlusu Rex Lee, stokların artmasıyla birlikte fiyatların düşebileceği mesajını verdi.

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