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Bilal Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 1 Ocak 08.30 çağrısı!

2023-12-31 02:55:17
Bilal Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 1 Ocak 08.30 çağrısı!

Başkan Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan, tüm Türkiye'ye çok önemli bir çağrıda bulundu.

#1
Foto - Bilal Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 1 Ocak 08.30 çağrısı!

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Erdoğan Albayrak, şehit düşen vatan evlatları ve Gazze'deki korkunç soykırıma 'dur' demek için vatandaşlara çağrıda bulundu.

#2
Foto - Bilal Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 1 Ocak 08.30 çağrısı!

Berat Albayrak "Yeni yılın ilk sabahı saat 08.30'da Mehmetçiklerimizin ve Gazze'deki şehitlerimizin acısını paylaşmak ve bu zulme karşı dik duruşumuzu tüm dünyaya göstermek için hepinizi Galata Köprüsü'ne davet ediyoruz" ifadelerini kullanırken, Esra Erdoğan Albayrak ise, "Biz çocukları sistematik bir biçimde öldüren rejime teslim olmayı reddediyoruz. Hiçbir ideoloji bu korkunç soykırımı aklayamaz. Dünyanın tek bir ülkeye teslim olmaması gerektiğini her platformda haykırıyoruz ve tam da bugün yaşanan zulüm karşısında herkesi küresel sistemi sorgulamaya davet ediyoruz. İşlenen savaş suçları sebebiyle Netanyahu ve hükumetinin yargılanmasını ve vicdanlardaki mahkumiyetinin uluslararası ceza mahkemelerinde de karşılığını bulmasını istiyoruz." dedi.

#3
Foto - Bilal Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 1 Ocak 08.30 çağrısı!

Başkan Erdoğan'ın oğlu Necmettin Bilal Erdoğan da Mehmetçiğimiz ve Gazze'deki kardeşlerimiz için 1 Ocak'taki Galata Köprüsü buluşması için 'Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet' çağrısına destek verdi.

#4
Foto - Bilal Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 1 Ocak 08.30 çağrısı!

Erdoğan, "7 Ekim'den beri İsrail, Gazze'de büyük bir soykırıma imza atıyor, büyük bir vahşete imza atıyor. Bu İsrail naziliğinin durması için bütün dünyaya güçlü bir ses vermek için 1 Ocak sabahı, sabah 8.30'da Galata Köprüsü'nden 7'en 70'e bütün vatandaşlarımızı kardeşlerimizi buluşmaya davet ediyoruz. Dünyaya yılın ilk gününden büyük ve güçlü bir mesaj vermek için…" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Bilal Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 1 Ocak 08.30 çağrısı!

Yürüyüş öncesinde sabah namazının topluca eda edileceğini belirten Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

#6
Foto - Bilal Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye 1 Ocak 08.30 çağrısı!

"Öncesinde sabah namazlarımızı bölge camilerinde, Ayasofya'da, Süleymaniye'de, Fatih Camii'nde, Beyazıt'ta, Yeni Camii'nde kılıp ondan sonra hep birlikte Galata Köprüsü'ne yürüyerek, bütün dünyaya bu İsrail soykırımına İsrail naziliğine karşı büyük bir mesaj vereceğiz."

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