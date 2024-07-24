2024-07-24 09:17:31 Biçerdöverler takip altında
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri devam eden hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için sıkı denetimlerini sürdürüyor. Hububat hasadında oluşan dane kaybı ülke ekonomisi için büyük kayıp oluşturuyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan’da devam eden hububat hasadında ortaya çıkabilecek dane kaybı oranını minimum seviyeye düşürebilmek için sıkı denetimlerini sürdürüyor. Denetimlere zaman zaman Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin de katılıyor. Denetime çıkan ekipler biçerdöverleri tarlada biçim yaparken denetliyor. Biçimi yapan kişinin operatör belgesinden dane kaybına kadar birçok hususu denetleyen ekipler Valilik Genel Emri ve Bakanlık emirleri doğrultusunda dane kaybının minimum seviyede tutulması için mücadele ediyorlar.