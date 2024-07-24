Biçerdöverler takip altında

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi bünyesinde biçerdöverlerle yapılan hasatları kontrol etmek ve denetlemek amacıyla özel ekipler kurduklarını, sezon boyunca biçerdöverleri denetleyerek dane kaybı ölçümlerine devam edeceklerini söyledi. Erzincan İl Müdürü Murat Şahin yaptığı açıklamada, her yıl önlenmesi için tarım müdürlükleri tarafından çalışmalar yapılan hububat hasadındaki dane kaybının çok farklı nedenleri olduğunu söyledi. Arazinin engebeli olması, biçerdöver sürücülerinin çok kazanmak için acele etmesi, hububatın olgunlaşmadan hasat edilmesi, yabancı ot miktarının çok olması gibi faktörlerin kaybın artmasında etkili olduğunu bildiren Şahin, dane kaybının en önemli sebepleri arasında eski model biçerdöverlerin kullanılmasının da olduğunu vurguladı. Türkiye'de 30 yıllık biçerdöverlerle arazi yapısını dikkate almadan yapılan hasadın, ekonomide ciddi kayıplara yol açtığını dile getiren İl Müdürü Şahin, "Biçme ya da harmanlama kısmı bozulan bu eski araçların parçaları değişse bile birbirine uyum sağlamıyor. Daneyi kabuğundan ayıramıyor ve tarlada ortaya konulan alın teri eski makinelerle ziyan ediliyor" dedi. Yeni model biçerdöverlerin ekranında dane kaybının oranlarını gösterdiğini ve kaybı yüzde 1'lere kadar indirdiğini anlatan İl Müdürü Murat Şahin, şöyle konuştu: "Çiftçiler mümkün olduğu kadar yeni model biçerdöverleri ve kesinlikle ehliyetli ve operatör belgesi bulunan sürücüleri tercih etsinler."