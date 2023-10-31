Beyin sağlığını korumak isteyen, mutlaka ama mutlaka bu gıdaları tüketsin! İşte beyni zehir gibi çalıştıran o mucizevi gıdalar

50 yaşını aşan mutlaka bu gıdaları tüketsin! Hem beyin sağlığını koruyor, hem de Alzheimer'ı önlüyor! Beyni genç tutan gıdalar... Bunları yiyen beyin sağlığına iyi bakar! Yaş ilerledikçe, beyninizi etkileyen bir dizi değişiklik meydana gelir. Bu değişikliklerin çoğu normal yaşlanmanın bir parçasıdır ve çoğu insan yaşlandıkça bilişsel gerileme yaşar. Ancak bazı insanlar daha ciddi bilişsel değişiklikler yaşar ve demans veya Alzheimer gibi nörolojik hastalıklar geliştirebilirler. Bu nedenle yaşlandıkça beyin sağlığını korumak önemlidir ve diyet bu süreçte kritik bir rol oynar. Yaşlandıkça, beyin doğal olarak küçülür, kan akışı azalabilir ve iltihaplanma yaşanabilir. Bu faktörler bilişsel sağlığı etkileyebilir. İstatistiklere göre, 70 yaşına ulaşan her üç kişiden ikisi bilişsel gerileme yaşayacak.