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Hayat-Aktüel
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Beyin ölümü gerçekleşen Ebubekir'in organları 12 kişiye umut oldu

2022-05-09 16:37:18
Beyin ölümü gerçekleşen Ebubekir'in organları 12 kişiye umut oldu

Niğde'de rahatsızlanan ve beynindeki kitle nedeniyle Kayseri'de tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 14 yaşındaki Ebubekir Çetinkaya'nın organları 12 kişiye umut oldu.

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Foto - Niğde'de Şehit Gökhan Altınalana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ebubekir Çetinkaya'nın, tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin, çocuklarının organlarını bağışlama kararı ile organlar Niğde, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Adana’da organ nakli bekleyen 12 kişiye gönderildi.

Niğde'de Şehit Gökhan Altınalana Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ebubekir Çetinkaya'nın, tedavi gördüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşti. Ailenin, çocuklarının organlarını bağışlama kararı ile organlar Niğde, Kayseri, Ankara, Gaziantep ve Adana’da organ nakli bekleyen 12 kişiye gönderildi.

#2
Foto - Anne Akkız Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzağı göremeyen oğlunun göz damarlarının üstünde kitle tespit edildiğini, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Ebubekir'in kuzeni kalp nakli beklediği için oğlunun organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirten Çetinkaya,

Anne Akkız Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzağı göremeyen oğlunun göz damarlarının üstünde kitle tespit edildiğini, tedavi gördüğü hastanede beyin ölümünün gerçekleştiğini söyledi. Ebubekir'in kuzeni kalp nakli beklediği için oğlunun organlarını bağışlama kararı aldıklarını belirten Çetinkaya, "Hocalar arayıp çağırdılar, 'organları bağışlar mısınız' dediler. Önce halasının oğlu var, kalbi uyarsa inşallah ona olsun dedik. Ona uymadı ama 12 çocuğa can oldu. Benim oğlumun ömrü bu kadarmış, Allah onlara uzun ömür versin. Organlar hepsine uyar inşallah, hepsine şifa olur. Allah'ım beni ağlattı, onları sevindirsin." dedi. Baba Yücel Çetinkaya da "Ablamın oğlu kalp nakli bekliyordu, onun cesareti ile biz organları bağışladık. Ona öncelik verdik ama olmadı. Bir canımız gitti, 12 kişiye can olduk." ifadesini kullandı. Ebubekir'in dayısı Serkan Çetinkaya ise "Rabbim ablamla eniştemi bir imtihandan geçirdi. Onlardan bir evlat aldı ama örnek ve duyarlı bir davranışla 12 evladın hastalığına şifa oldular. İnşallah Rabbim onlara 12 manevi evlat nasip eyledi. Organ bağışı Türkiye'de çok düşük seviyelerde. Bu örnek davranıştan dolayı Allah aileden razı olsun, herkese örnek olmasını diliyorum." dedi.

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Foto - Ebubekir'in kuzeni Osman Arı da 3,5 yıldır kalp nakli beklediğini belirterek,

Ebubekir'in kuzeni Osman Arı da 3,5 yıldır kalp nakli beklediğini belirterek, "Yengeme ve dayıma başsağlığı diliyorum. Beni örnek alarak organ bağışına destekte bulundukları için onlara teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir evlat aldı ama Ebubekir 12 kişiye can oldu. Organ nakli çok önemli bir konu. Biz bunu yaşayarak gördük." dedi.

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