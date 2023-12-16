Beyaz saçlara sadece bir gecede son! İbn-i Sina, tam 1000 yıl önce önermiş! Onda bir tek ölüme çare yok

Saç beyazlaması bazı kişilerde genetik, bazı kişilerdeyse kullanılan ürünlerden kaynaklı olarak meydana geliyor. Pek çok kişi saç beyazlaması problemine boyalarla müdahale etmeye kalkıyor fakat bu durum saç için oldukça zararlı oluyor. İbn-i Sina saç beyazlamasını engelleyebilmek için doğal yağları tavsiye ediyor. Ayrıca kepek sorunu yaşayan kişiler için de sirkeli macun tarifini öneriyor. İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engellemek için önerdiği yağlar şu şekilde; Ban otu yağı, Keçiboynuzu yağı ve Çörek otu yağı