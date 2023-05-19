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Hayat-Aktüel
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Beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü

2023-05-19 23:27:18
Beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin beton direğe çarparak hurdaya döndüğü kazada 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü

Edinilen bilgilere göre kaza, Erbaa'da meydana geldi. Akşam saat 20.00 sularında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda seyir halinde olan M.T. (21) idaresindeki Fiat marka 60 ADZ 104 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

#2
Foto - Beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü

Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#3
Foto - Beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü

Beton direğe çarpan araç hurdaya dönerken, araçta sıkışan sürücü M.T. (21) ve yanında yolcu olarak bulunan M.Y. (21) itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

#4
Foto - Beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü

Kazada yaralanan M.T. ve M.Y., 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. M.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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