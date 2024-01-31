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Spor
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Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

2024-01-31 14:55:34
Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası siyah beyazlı yönetim, düğmeye bastı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal, Swensson sonrası ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncunun transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#1
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası siyah beyazlı yönetim, düğmeye bastı.

#3
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal, Swensson sonrası ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncunun transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

#5
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yapılan eleştiriler hakkında konuştu. Arat, "Bir panik havası yaratıp kimse beni menajerlerin kucağına itemez.

#6
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Hepsi kapıda bekliyor. Ama açık söylüyorum, bu oyuna gelmemiz söz konusu olamaz" dedi.

#7
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Avrupa'da transfer döneminin biteceğini de hatırlatan Arat, "Bir hafta boyunca Türkiye'nin şansı var" ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Beşiktaş için Brezilya basınından flaş bir iddia geldi. Globo'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı kulüp, Sao Paulo forması giyen yıldız futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı.

#9
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Kartal'ın, 32 yaşındaki Kolombiyalı on numaranın menajeriyle temasa geçtiği ve oyuncunun da Brezilya'da mutlu olmadığı, ayrılmak istediği yazıldı.

#10
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Sao Paulo ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan James Rodriguez, bu sezon 14 maçta forma giyerken 2 gol ve 2 asist kaydetti.

#11
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Daha önce Porto, Real Madrid, Bayern Münih ve Monaco gibi büyük kulüplerde oynayan James Rodriguez, kariyeri boyunca sakatlıkları sebebiyle 126 karşılaşmada takımlarını yalnız bıraktı.

#12
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Ara transferde sadece Jonas Svensson'u kadrosuna katan Beşiktaş'ta Malang Sarr, stoper takviyesinde listenin başındaki yerini koruyor.

#13
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Sabah'a göre; Kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, şu ana kadar Avrupa'dan istediği teklifi alamadı.

#14
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Siyah-beyazlılar ise 25 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

#15
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

Avrupa'da ara transfer dönemi bu akşam bitecek. Sarr başka kulübe gitmezse Beşiktaş hem oyuncu hem de kulübüyle pazarlıklara başlayacak.

#16
Foto - Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...

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