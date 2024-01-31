2024-01-31 14:55:34 Beşiktaş’tan İngiltere’de ‘dev’ operasyon hamlesi! Artık gelsin: Son seçim! İfade edin artık...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü gidişata dur demek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası siyah beyazlı yönetim, düğmeye bastı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Kartal, Swensson sonrası ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, Chelsea'de forma giyen yıldız oyuncunun transferini bitirmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...