Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

Sabah'a göre; Başarılı teknik direktör, teklife sıcak baktığını ancak başka kulüplerden de kendisine talepler olduğunu bildirdi. Portekizli hocanın son olarak Roma'da aldığı 5 milyon Euro yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon Euro'ya olumlu yaklaşım gösterdiği kaydedildi.