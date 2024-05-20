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Spor
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Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

2024-05-20 13:13:33
Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gözünü Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Önümüzdeki sezon için de yeni bir hocayı takımın başına getirmek isteyen Hasan Arat yönetimi, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile görüşmeleri devam ettiriyor. Beşiktaş'ın, deneyimli hoca için yaptığı flaş teklif de belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, gözlerini Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Siyah-beyazlı takım Perşembe günü Trabzonspor ile karşılaşacak.

#2
Foto - Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

Önümüzdeki sezon için yeni bir hocayla anlaşacak olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#3
Foto - Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

Beşiktaş'ta Hatayspor karşılaşması sonrası ikinci başkan Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamalar gündemi baştan sona değiştirdi.

#4
Foto - Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi, F.Bahçe'nin de peşinde olduğu Jose Mourinho'yu getirmek istediklerini ve yüz yüze tekliflerini ilettiklerini söyledi.

#5
Foto - Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

Portekizli hoca, 19 Nisan'da THY'nin yeni reklam filmi için İstanbul'a geldi. Bunu haber alan Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a da aracılık eden menajer Jorge Mendes'in vasıtasıyla bir görüşme ayarladı.

#6
Foto - Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

Taraflar geçen ay Beşiktaş'ın stadının yanında yer alan bir otelde şartları ve teklifleri konuşmak için buluştu. İkinci başkan Yücel ile beraberindeki yöneticiler Onur Göçmez ve Burak Aslan'ın hazır bulunduğu toplantıda ünlü çalıştırıcıya takımın durumu, transfer bütçesi ve gelecek planları üzerine bilgiler verildi.

#7
Foto - Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

Bu zirveden iki hafta sonra üç yönetici, bu kez İtalya'ya çıkarma yaparak Mourinho ile tekrar masaya oturdu.

#8
Foto - Beşiktaş'tan flaş teklif! Jose Mourinho'nun maaşı belli oldu... Dünya şok geçirecek...

Sabah'a göre; Başarılı teknik direktör, teklife sıcak baktığını ancak başka kulüplerden de kendisine talepler olduğunu bildirdi. Portekizli hocanın son olarak Roma'da aldığı 5 milyon Euro yıllık ücret ve ekibi için de 2 milyon Euro'ya olumlu yaklaşım gösterdiği kaydedildi.

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