Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'e yeni yönetimi ile devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...Siyah beyazlılar, yeni yapılanma kapsamında çalışmalarını sürdürürken, bir yandan transfer bir yandan da yeni hoca için arayışlarına devam ediyor. Kartal, yıldız oyuncuyu takasla kadrosuna katmaya hazırlanırken, yeni hocasını takımın başına getirmek için de harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...