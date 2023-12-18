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Spor
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Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

2023-12-18 12:42:38
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'e yeni yönetimi ile devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...Siyah beyazlılar, yeni yapılanma kapsamında çalışmalarını sürdürürken, bir yandan transfer bir yandan da yeni hoca için arayışlarına devam ediyor. Kartal, yıldız oyuncuyu takasla kadrosuna katmaya hazırlanırken, yeni hocasını takımın başına getirmek için de harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#1
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Trendyol Süper Lig'e yeni yönetimi ile devam eden Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Siyah beyazlılar, yeni yapılanma kapsamında çalışmalarını sürdürürken, bir yandan transfer bir yandan da yeni hoca için arayışlarına devam ediyor.

#3
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Kartal, yıldız oyuncuyu takasla kadrosuna katmaya hazırlanırken, yeni hocasını takımın başına getirmek için de harekete geçti. İşte o isimler ve tüm detaylar...

#4
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılıp sonra da affedilen 5 oyuncu arasında yer alan Valentin Rosier'e, Nice'in ilgisi sürüyor.

#5
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Yaz döneminde tecrübeli sağ beki kiralamak isteyen ancak siyah-beyazlılardan olumsuz yanıt alan Fransız kulübünün, yeni bir teklifle gelmeye hazırlandığı öğrenildi.

#6
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Filistin'e destek verdiği için kadro dışı bırakılan Youcef Atal'ın yerine Nice'te teknik direktörlük koltuğunda oturan Francesco Farioli'nin, Rosier'i talep ettiği belirtildi.

#7
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Ligue 1'de şampiyonluk mücadelesi veren Nice'in, bu kez Beşiktaş'a Atal-Rosier takasını önereceği gelen bilgiler arasında.

#8
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Sabah'a göre; Bu sezon 21 maçta Beşiktaş formasını giyen Rosier, beklentilerin çok uzağında kaldı. Takıma sadece 1 asist katkısı verdi.

#9
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Başkan Hasan Arat ve yönetimi ise olumsuz bir duruma hazırlıksız yakalanmamak için çalışmalarını sürdürüyor.

#10
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

HEDEF GENESIO

#11
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

Yönetimin, özellikle son olarak Rennes'i çalıştıran Fransız hoca Bruno Genesio üzerinde durduğu öğrenildi.

#12
Foto - Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Transferde dev takas... Takımda herkes tedirgin!

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