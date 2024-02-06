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Spor
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Beşiktaş'a Premier Lig'den takviye! Resmen duyurdular

2024-02-06 03:46:41
Beşiktaş'a Premier Lig'den takviye! Resmen duyurdular

Premier Lig ekibi Forest'tan Joe Worrall'ın peşinde olan Beşiktaş istediğini almayı başardı.

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Foto - Beşiktaş'a Premier Lig'den takviye! Resmen duyurdular

Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

#2
Foto - Beşiktaş'a Premier Lig'den takviye! Resmen duyurdular

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmasını Premier Lig'den bir takviyeyle güçlendirdi.

#3
Foto - Beşiktaş'a Premier Lig'den takviye! Resmen duyurdular

Siyah-beyazlılar, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Transferle ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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Foto - Beşiktaş'a Premier Lig'den takviye! Resmen duyurdular

Bu sezon Premier Lig ve FA Cup'ta 9 maçta forma giyen Worrall, toplam 544 dakika süre aldı. 27 yaşındaki oyuncu Trabzonspor maçını da tribünden takip etmişti.

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