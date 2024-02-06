2024-02-06 03:46:41 Beşiktaş'a Premier Lig'den takviye! Resmen duyurdular
Premier Lig ekibi Forest'tan Joe Worrall'ın peşinde olan Beşiktaş istediğini almayı başardı.
Premier Lig ekibi Forest'tan Joe Worrall'ın peşinde olan Beşiktaş istediğini almayı başardı.
Beşiktaş, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunmasını Premier Lig'den bir takviyeyle güçlendirdi.
Siyah-beyazlılar, Nottingham Forest'tan Joe Worrall'ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Transferle ilgili siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Joe Worrall ile sözleşme imzaladı. Joe Worrall’a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.
Bu sezon Premier Lig ve FA Cup'ta 9 maçta forma giyen Worrall, toplam 544 dakika süre aldı. 27 yaşındaki oyuncu Trabzonspor maçını da tribünden takip etmişti.
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