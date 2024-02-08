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Spor
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Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

2024-02-08 10:05:44
Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile yoluna devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, transferde de henüz beklenen hareketliliği gerçekleştiremedi. Son olarak Joe Worrall'ı transfer eden Kara Kartal, bir dünya yıldızı peşindeydi. James Rodriguez ile uzun süredir görüşmelerde bulunan Beşiktaş'a müjdeli haber de geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı.

#2
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası göreve gelen Burak Yılmaz ve ardından Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ta işleri yoluna koymayı başaramadı.

#3
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Hasan Arat yönetimi son çareyi Fernando Santos'da bulurken tecrübeli teknik direktör şu ana kadar istediği oyunu sahaya yansıtamadı.

#4
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Ligde son olarak Trabzonspor'u genç futbolcu Semih Kılıçsoy'un etkili oyunuyla mağlup eden Beşiktaş, Avrupa kupaları için mücadele veriyor.

#5
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Devre arası transfer dönemini de henüz etkili bir şekilde yürütemeyen Kara Kartal, Jonas Svensson ve Joe Worrall'ı transfer etti.

#6
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Yeni gelen iki oyuncunun yanı sıra yıldız bir hücum oyuncusu almayı planlayan Beşiktaş, rotayı James Rodriguez'e çevirmişti.

#7
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Ancak oyuncunun yüksek maliyeti sonrası transferde görüşmeler durma noktasına gelirken flaş bir haber ortaya çıktı.

#8
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

JAMES RODRIGUEZ RESTİ ÇEKTİ Beşiktaş'ın transfer listesinde en başta olan Kolombiyalı yıldız, takımı Sao Paulo'dan ayrılık kararı aldı.

#9
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Globo'nun haberine göre; sözleşmesini feshetmek için harekete geçen tecrübeli futbolcu, son oynanan maçta da kadroda yer almamıştı.

#10
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Sözleşmesini feshetmesinin ardından Beşiktaş yönetiminin de transferde işini kolaylaşacağı söylenen haberde Rodriguez transferinin kısa sürede biteceği öngörüldü.

#11
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Cuma akşamı sona erecek transfer dönemi öncesinde James Rodriguez'i Türkiye'ye getirmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi, görüşmelerini hızlandırdı.

#12
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

James Rodrgiuez bu sezon Sao Paulo'da 14 maçta forma şansı buldu. Tecrübeli on numara bu süreçte 1 gol sevinci yaşadı. Kolombiyalı yıldız aynı süreçte 3 asist üretti.

#13
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Envigado altyapısında futbola başlayan James Rodriguez daha sonra Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih, Everton, Al Rayyan ve Olimpiakos'ta oynadı.

#14
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

32 yaşındaki futbolcu için toplam 148 milyon 630 bin euro bonservis bedeli ödendi.

#15
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

#16
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

#17
Foto - Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

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