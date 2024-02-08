Beşiktaş’a müjdeli haber geldi! Acil olarak yapılması lazımdı ve… İşte bu hiç ama hiç beklenmiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos ile yoluna devam ediyor. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, transferde de henüz beklenen hareketliliği gerçekleştiremedi. Son olarak Joe Worrall'ı transfer eden Kara Kartal, bir dünya yıldızı peşindeydi. James Rodriguez ile uzun süredir görüşmelerde bulunan Beşiktaş'a müjdeli haber de geldi. İşte son dakika haberinin detayları…