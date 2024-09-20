2024-09-20 12:58:42 Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de son maçında Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş bu sezonun şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor. Oynadığı futbolla dikkat çeken siyah-beyazlı takım, kadrosuna yeni takviyeler yapmak adına şimdiden çalışmalara başladı. Yönetim, Giovanni Van Bronckhorst'un da onayını alan yönetim, bek transferi için aradığı ismi buldu. İşte son dakika haberinin detayları...