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Spor
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Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

2024-09-20 12:58:42
Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de son maçında Trabzonspor ile berabere kalan Beşiktaş bu sezonun şampiyonluk adayları arasında gösteriliyor. Oynadığı futbolla dikkat çeken siyah-beyazlı takım, kadrosuna yeni takviyeler yapmak adına şimdiden çalışmalara başladı. Yönetim, Giovanni Van Bronckhorst'un da onayını alan yönetim, bek transferi için aradığı ismi buldu. İşte son dakika haberinin detayları...

#1
Foto - Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Bu sezon Trendyol Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Trabzonspor karşısında ilk puan kaybını yaşadı.

#2
Foto - Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Kadrosuna önemli yıldızları katan siyah-beyazlı takım, kurduğu kadroyla birlikte bu sezonun en büyük şampiyonluk adaylarından biri oldu.

#3
Foto - Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Giovanni Van Bronckhorst ile oynadığı futbolla dikkat çeken Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadele edecek.

#4
Foto - Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Ara transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Beşiktaş yönetimi, kadrosuna takviyeler yapmak adına kolları sıvadı.

#5
Foto - Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Immobile, Rafa Silva, Paulista ve Joao Mario gibi yıldızları transfer ederek adından söz ettiren siyah-beyazlı yönetim, bek transferi için aradığı ismi buldu.

#6
Foto - Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş, sol bek arayışı için yeni yıldızını buldu.

#7
Foto - Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Kulüp, Hollanda devi PSV Eindhoven'da oynaya Brezilyalı sol bek Mauro Junior'ı gündemine aldı. Masuaku ve Svensson'un alternatifleri için yoğun mesai harcayan yönetim, bu bölgeler için Mauro Junior'u düşünüyor.

#8
Foto - Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Yönetim, PSV yönetimi ile bir görüşme yapacak ve transferin şartları sorulacak.

#9
Foto - Beşiktaş’a isabet etti bu yıldız! Giovanni Van Bronckhorst'un prensi olacak: Ara transferde...

Transfer için Kartal'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un talimat verdiği ve çalışmaların o şekilde başladığı bildirildi. Sabah'a göre; 25 yaşındaki oyuncunun PSV Eindhoven ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mario Junior'ın güncel bonservis değeri ise 7 milyon euro.

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