2024-01-04 09:46:14 Beşiktaş yabancı Sergen Yalçın'ını buldu! Kasımpaşa maçında tribünde: Artık tek bir ihtimal üzerinde duruluyor
SABAH Spor, Beşiktaş’ın yeni hocası Giovanni van Bronchorst'u mercek altına aldı. Bir futbolcuya en fazla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödetti. Yaptırdığı 43 transfer için harcanan para ise toplamda 58 milyon Euro oldu. Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırabilecek özelliklere sahip bir teknik direktör olarak öne çıkıyor. Yaklaşık bir sezondur takım çalıştırmayan Hollandalı hoca, küçük maliyetlerle başarıyı yakalamasıyla ünlü. İşte 48 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyeri ve özellikleri: