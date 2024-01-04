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Spor
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Beşiktaş yabancı Sergen Yalçın'ını buldu! Kasımpaşa maçında tribünde: Artık tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

2024-01-04 09:46:14
Beşiktaş yabancı Sergen Yalçın'ını buldu! Kasımpaşa maçında tribünde: Artık tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

SABAH Spor, Beşiktaş’ın yeni hocası Giovanni van Bronchorst'u mercek altına aldı. Bir futbolcuya en fazla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödetti. Yaptırdığı 43 transfer için harcanan para ise toplamda 58 milyon Euro oldu. Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'ı yeniden ayağa kaldırabilecek özelliklere sahip bir teknik direktör olarak öne çıkıyor. Yaklaşık bir sezondur takım çalıştırmayan Hollandalı hoca, küçük maliyetlerle başarıyı yakalamasıyla ünlü. İşte 48 yaşındaki çalıştırıcının teknik direktörlük kariyeri ve özellikleri:

#1
Foto - Beşiktaş yabancı Sergen Yalçın'ını buldu! Kasımpaşa maçında tribünde: Artık tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

1- Ronaldo Koeman ve Fred Rutten gibi usta iki hocanın yanında stajyerlik yaparak kariyerine başladı. Uzun süre yardımcı antrenörlük yaptığı Feyenoord'da 2015 yılında koltuğa oturdu. 2- Geçirdiği 4 sezonda 5 kupa kazanırken, Hollanda takımını 18 yıl sonra şampiyonluğa taşıyarak kahraman ilan edildi. 3- Feyenoord'da sağ kanat Steven Berghuis (44 gol-37 asist), ön libero Jens Toornstra (35 gol-36 asist) ve santrfor Nicolai Jörgensen'i (42 gol-22 asist) parlattı. 4- Hollanda macerasının ardından Çin Ligi'ne transfer oldu. Guangzhou City'de maç başına 1.22 puan ortalaması tutturarak başarısız olan Bronckhorst, 2021'de Rangers'ta kendine geldi. 5- Takımına İskoçya Kupası'nı kazandırırken aynı sezon Rangers'a 14 yıl sonra Avrupa Ligi'nde final oynatma başarısı gösterdi. Ancak Frankfurt'a penaltılarda boyun eğdiler.

#2
Foto - Beşiktaş yabancı Sergen Yalçın'ını buldu! Kasımpaşa maçında tribünde: Artık tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

6- Yüksek disiplin, fizik ve kondisyon birinci öncelikleri arasında yer alırken, özellikle 4-3-3 formasyonunu tercih ederek ofansif futbol oynatıyor. 7- 4-3-3'ün kanatları konusunda Rangers'ta Alfredo Morelos'u, Feyenoord'da Berghuis'i etkili kullanarak performanslarını zirveye taşıdı. 8- Çalıştırdığı takımlarda bir oyuncuya en fazla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödetti. Toplamda 43 oyuncu transfer ettirdi. Bu oyunculara 58 milyon Euro ödendi. 9- Aldırdığı oyunculardan maksimum verim sağlarken Toornstra, Berghuis, Jörgensen, Kramer ve Tavernier gibi isimlerin performansını tavan yaptırdı. 10- Ayrıca takımlarında yer alan Tonny Vilhenha ve Rick Karsdorp gibi potansiyelleri altyapıdan keşfederek Avrupa vitrinine çıkardı.

#3
Foto - Beşiktaş yabancı Sergen Yalçın'ını buldu! Kasımpaşa maçında tribünde: Artık tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

PAŞA MAÇINDA TRİBÜNDE Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst'a resmi imzayı attırmak için geri sayıma geçti. Taraflar, yapılan görüşmeler sonucunda 1.5+1 yıl üzerinden anlaşma sağladı. Hollandalı teknik adamın 1.5 sezon için toplam 1.4 milyon Euro maaş alacağı öğrenildi. Van Bronckhorts'un yarın İstanbul'a gelip teknik ekibiyle beraber Kasımpaşa maçını tribünden izlemesi bekleniyor. Aynı gün imzayı atacağı düşünülen 48 yaşındaki çalıştırıcı, Çaykur Rizespor deplasmanında ise takımın başında olacak.

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