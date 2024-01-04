Beşiktaş yabancı Sergen Yalçın'ını buldu! Kasımpaşa maçında tribünde: Artık tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

6- Yüksek disiplin, fizik ve kondisyon birinci öncelikleri arasında yer alırken, özellikle 4-3-3 formasyonunu tercih ederek ofansif futbol oynatıyor. 7- 4-3-3'ün kanatları konusunda Rangers'ta Alfredo Morelos'u, Feyenoord'da Berghuis'i etkili kullanarak performanslarını zirveye taşıdı. 8- Çalıştırdığı takımlarda bir oyuncuya en fazla 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ödetti. Toplamda 43 oyuncu transfer ettirdi. Bu oyunculara 58 milyon Euro ödendi. 9- Aldırdığı oyunculardan maksimum verim sağlarken Toornstra, Berghuis, Jörgensen, Kramer ve Tavernier gibi isimlerin performansını tavan yaptırdı. 10- Ayrıca takımlarında yer alan Tonny Vilhenha ve Rick Karsdorp gibi potansiyelleri altyapıdan keşfederek Avrupa vitrinine çıkardı.