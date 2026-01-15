  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Eski arabası olan vatandaşlar nefesini tutmuş bekliyordu! Ve hurda teşviki açıklaması geldi Beşiktaş kupada zirveye oturdu Kaan beklenirken Türkiye'den dünyayı sallayacak 6. nesil savaş uçağı duyurusu Savaş uçakları ve İHA'larla saldırdılar! Acı haber geldi: Çok sayıda şehit var Türkiye'ye 80 yıl yetecek 40 milyon tonluk rezervden vazgeçildi: İşte sebebi... Diyanet İşleri Başkanlığı eski başkanı Ali Erbaş'ın yeni görevi belli oldu Rahmi Koç'un destek verdiği isme bakın! Tam anlamıyla hayal kırıklığı Rusya Türkiye gelişmesini 'ciddi baskı altındaydık' diyerek duyurdu: Bu yıl hayata geçirmek için her şeyi yapacağız Rusya'da petrol ve doğal gaz şoku yaşanıyor
Spor
5
Yeniakit Publisher
Beşiktaş kupada zirveye oturdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Beşiktaş kupada zirveye oturdu

Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe galibiyetinin ardından şimdi de Keçiörengücü'nü 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederek liderliğe oturdu.

#1
Foto - Beşiktaş kupada zirveye oturdu

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı siyah-beyazlılar 3-0 kazandı.

#2
Foto - Beşiktaş kupada zirveye oturdu

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

#3
Foto - Beşiktaş kupada zirveye oturdu

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 6'ya yükselterek grupta liderlik koltuğuna oturdu. Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı.

#4
Foto - Beşiktaş kupada zirveye oturdu

Türkiye Kupası'nın 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kocaelispor'la karşılaşacak.Keçiörengücü ise sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran hava sahasını kapattı!
Dünya

İran hava sahasını kapattı!

İran, 14–15 Ocak için Tahran uçuş bilgi bölgesini sivil geliş-gidiş uçuşları dışındaki tüm uçuşlara kapattı; bu alanda uçmak isteyenler için..
"Tayyip’in işi Allah’a kaldı" Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı
Gündem

“Tayyip’in işi Allah’a kaldı” Sahne aynı, aktörler aynı, çile aynı! Yücel Kaya yazdı

1994’te İstanbul’u susuzluk ve çöp dağlarıyla Kerbela’ya çeviren CHP zihniyeti, aradan geçen onca yıla rağmen zerre ders almamış görünüyor; ..
Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz
Aktüel

Konya'dan Ankara'ya mesaj: Su yönetimi bahane üreterek yapılmaz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki su kesintileriyle ilgili bugün düzenlediği basın toplantısında, Konya’da da içm..
Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti "Turnusol kağıdı" oldu
Gündem

Uçan kerhane fondaş medyada haber değeri görmedi! Ekrem’in jeti “Turnusol kağıdı” oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında tutuklanan Rabia Karaca’nın ifadesi, Türk basınında “Turn..
Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...
Dünya

Suriye'de sıcak gelişme! Yarın sabahtan itibaren 09.00 - 17:00 arası...

Suriye ordusu, daha önce askeri alan ilan ettiği ve terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altında olan Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde ikam..
Lavrov'dan İran açıklaması!
Dünya

Lavrov'dan İran açıklaması!

Rusya-İran ilişkilerine ilişkin önemli açıklamada bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, hiçbir üçüncü tarafın Rusya-İran ilişkilerin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23