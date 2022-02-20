  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hayat-Aktüel
25
Besicilerin tatlı telaşı başladı

2022-02-20 12:52:38
Besicilerin tatlı telaşı başladı

Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Trakya'da, çoğalan oğlak ve kuzu doğumları nedeniyle besicilerin ahırlardaki mesaisi arttı.

#1
Foto - Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağlarının eteklerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarıyla gece gündüz ilgileniyor.

Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağlarının eteklerinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besiciler, en önemli geçim kaynakları olan hayvanlarıyla gece gündüz ilgileniyor.

#2
Foto - Besiciler, umutla bekledikleri oğlak ve kuzu doğumlarının mutluluğunu yaşıyor.

Besiciler, umutla bekledikleri oğlak ve kuzu doğumlarının mutluluğunu yaşıyor.

#3
Foto -

"Baharın müjdecisi" olarak da nitelendirilen doğumlar, her yıl şubat ve martta yoğunlaşıyor.

#4
Foto - Sabah ahırlardan otlaması amacıyla meraya götürülen keçi ve koyunlar doğum yapıyor.

Sabah ahırlardan otlaması amacıyla meraya götürülen keçi ve koyunlar doğum yapıyor.

#5
Foto - Dünyaya gelen oğlak ve kuzular anneleri tarafından dilleri ile bir süre kurulanıyor.

Dünyaya gelen oğlak ve kuzular anneleri tarafından dilleri ile bir süre kurulanıyor.

#6
Foto - Yavruların sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için yoğun çaba gösteren yetiştiriciler, doğum sonrası oğlak ve kuzulara annelerinden ağız sütünü vererek, bu sayede soğuktan ve hastalıklardan korunmalarına yardımcı oluyor.

Yavruların sağlıklı şekilde dünyaya gelmesi için yoğun çaba gösteren yetiştiriciler, doğum sonrası oğlak ve kuzulara annelerinden ağız sütünü vererek, bu sayede soğuktan ve hastalıklardan korunmalarına yardımcı oluyor.

#7
Foto - Besiciler, keçi ve koyunlarına doğum sırasında veteriner gibi müdahale ediyor.

Besiciler, keçi ve koyunlarına doğum sırasında veteriner gibi müdahale ediyor.

#8
Foto - Daha sonra oğlak ve kuzular kimi zaman araçla kimi zaman yürüyerek ahırlara taşınıyor.

Daha sonra oğlak ve kuzular kimi zaman araçla kimi zaman yürüyerek ahırlara taşınıyor.

#9
Foto - Ahırlara getirilen oğlak ve kuzular, anne sütünün yetersiz geldiği durumlarda biberonla besleniyor.

Ahırlara getirilen oğlak ve kuzular, anne sütünün yetersiz geldiği durumlarda biberonla besleniyor.

#10
Foto - Karakoç köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan İzzet Dirin, AA muhabirine, bugünlerde oğlak ve kuzu doğumları dolayısıyla çok heyecanlı ve telaşlı olduklarını söyledi.

Karakoç köyünde küçükbaş hayvan besiciliği yapan İzzet Dirin, AA muhabirine, bugünlerde oğlak ve kuzu doğumları dolayısıyla çok heyecanlı ve telaşlı olduklarını söyledi.

#11
Foto - Bazen ikiz veya üçüz kuzuların dünyaya geldiğini anlatan Dirin,

Bazen ikiz veya üçüz kuzuların dünyaya geldiğini anlatan Dirin, "Doğan yavru sağlıklı olsun, büyüsün, yaşasın diye canla başla çalışıyoruz. Bunun maneviyatı anlatılmaz, yaşanır." diye konuştu.

#12
Foto - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise Trakya'nın hastalıklardan korunaklı bir bölge olduğunu söyledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ise Trakya'nın hastalıklardan korunaklı bir bölge olduğunu söyledi.

#13
Foto - Bölgede bir milyondan fazla küçükbaş hayvan yetiştirildiğini belirten Aksoy,

Bölgede bir milyondan fazla küçükbaş hayvan yetiştirildiğini belirten Aksoy, "Istranca Ormanlarının eteklerinde meşe ormanlarının olduğu bölgede otlayan hayvanlarımız, hem et verimi hem et lezzeti hem de et sağlığı konusunda çok kaliteli." dedi.

#14
Foto -

#15
Foto -

#16
Foto -

#17
Foto -

#18
Foto -

#19
Foto -

#20
Foto -

#21
Foto -

#22
Foto -

#23
Foto -

#24
Foto -

Kocasının spermleriyle kek yapıp öğrencilerine yedirdi
Dünya

Kocasının spermleriyle kek yapıp öğrencilerine yedirdi

ABD'de, kocasıyla iş birliği yaparak öğrencilerine spermli kek yediren öğretmen Cynthia Perkins, 41 yıl hapis cezası aldı.
Ender Saraç'tan cayır cayır yağ yakan çay tarifi
Aktüel

Ender Saraç'tan cayır cayır yağ yakan çay tarifi

Ender Saraç kilo vermek isteyenlerin imdadına çay tarifiyle yetişiyor. Günde 3 bardak tüketebileceğiniz bu çay özellikle spor öncesi kaloril..
Sanki kendisi organize ediyor! Bill Gates: Bir pandemi daha yaşayacağız! Bu sefer...
Korona Virüs

Sanki kendisi organize ediyor! Bill Gates: Bir pandemi daha yaşayacağız! Bu sefer...

Koronavirüs pandemisini sanki "kendisi organize ediyormuş" gibi bilen, hatta virüsün patentini de elinde bulunduran Bill Gates, Münih Güvenl..
Yerli elektrikli otobüs İstanbul'da testlere başladı
Teknoloji

Yerli elektrikli otobüs İstanbul'da testlere başladı

TEMSA firması tarafından üretilen yerli elektrikli otobüs "Avenue Electron", İstanbul'da test edilmeye başlandı.
NATO'nun Ukrayna'daki personeli Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı
Dünya

NATO'nun Ukrayna'daki personeli Lviv ve Brüksel'e kaydırıldı

NATO'nun Ukrayna'da görev yapan personelinin güvenlik nedeniyle başkent Kiev'den batıdaki Lviv kentine nakledildiği bildirildi.

Kalın duyurdu: Bir tane daha olacak
Siyaset

Kalın duyurdu: Bir tane daha olacak

Ukrayna ve Rusya geriliminde Türkiye'nin üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kal..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay