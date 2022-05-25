2022-05-25 13:04:21 BES devlet katkısı ne kadar oldu? BES ücreti ne kadar? BES ile emeklilik nasıl olur? BES iptali nasıl yapılır?
BES yani bireysel emeklik sistemi ne olduğu, avantajlarının neler olduğu, BES devlet katkısını ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Çalışanların, işverenleri tarafından BES’e dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES ise 2017 yılında başladı ve günümüze kadar geçen sürede 14 milyon çalışan işverenleri tarafından sisteme dahil edildi. Peki BES’e kimler katılabilir? BES nedir? BES başvurusu nasıl yapılır? BES’te biriken para ne oluyor?