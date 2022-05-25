  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Müthiş tanıtım! Bu gurur Adıyaman’ın

TÜRGEV başkanı kim? TÜRGEV kimin, başında kim var?

Kurtlar Vadisi'nin efsaneleri bir araya geldi! Görenler gözlerine inanamadı

Türkiye ekonomisi için büyük müjde! Nemrut Gölü'ne gelen profesör bombayı patlattı

Bunu pek çok kişi bilmiyor İşte İsmailağa Camii ve Kâbe’nin ortak özelliği

Stratejik ürün için kritik dönem... Dünyada korku Türkiye'de hasat zamanı!

Beyaz altın olarak biliniyor! Tazesinin kilosu 300, tozu bin 800 TL

Mesut Özil'den dünya gündemini sarsan anlaşma! 100 milyon dolara imza attı

Bel ve boyun fıtığı olanlar dikkat! Saraçoğlu kritik uyarıyı böyle yaptı

BES devlet katkısı ne kadar oldu? BES ücreti ne kadar? BES ile emeklilik nasıl olur? BES iptali nasıl yapılır?
Ekonomi
18
BES devlet katkısı ne kadar oldu? BES ücreti ne kadar? BES ile emeklilik nasıl olur? BES iptali nasıl yapılır?

2022-05-25 13:04:21
BES devlet katkısı ne kadar oldu? BES ücreti ne kadar? BES ile emeklilik nasıl olur? BES iptali nasıl yapılır?

BES yani bireysel emeklik sistemi ne olduğu, avantajlarının neler olduğu, BES devlet katkısını ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Çalışanların, işverenleri tarafından BES’e dahil edilmesine imkan tanıyan otomatik BES ise 2017 yılında başladı ve günümüze kadar geçen sürede 14 milyon çalışan işverenleri tarafından sisteme dahil edildi. Peki BES’e kimler katılabilir? BES nedir? BES başvurusu nasıl yapılır? BES’te biriken para ne oluyor?

#1
Foto - Bireysel Emeklilik Sistemi’ne herkes katılabilir. Çocuğunuz olmasa dahi velisinin onayı ile 18 yaş altındaki çocuklar da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılabilir. SGK üyesi olup olmamanız fark etmez. Yaptığınız birikimlerle rahat bir emeklilik dönemi yaşamanızı sağlayan BES, yatırım konusunda işinizi kolaylaştıracak pek çok avantaja da sahip. Bu avantajlardan bazıları:

Bireysel Emeklilik Sistemi’ne herkes katılabilir. Çocuğunuz olmasa dahi velisinin onayı ile 18 yaş altındaki çocuklar da Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılabilir. SGK üyesi olup olmamanız fark etmez. Yaptığınız birikimlerle rahat bir emeklilik dönemi yaşamanızı sağlayan BES, yatırım konusunda işinizi kolaylaştıracak pek çok avantaja da sahip. Bu avantajlardan bazıları:

#2
Foto - Başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan devlet katkısından faydalanarak, sisteme yapacağınız ödemeler üzerinden %30 oranında devlet katkısı* alırsınız. Yani her 100 TL'niz devlet katkısıyla 130 TL olur. *Bir katılımcıya ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %30'u ile sınırlıdır. 2022 için bu tutar maksimum 18.014,4 TL'dir.

Başka hiçbir yatırım aracında bulunmayan devlet katkısından faydalanarak, sisteme yapacağınız ödemeler üzerinden %30 oranında devlet katkısı* alırsınız. Yani her 100 TL'niz devlet katkısıyla 130 TL olur. *Bir katılımcıya ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %30'u ile sınırlıdır. 2022 için bu tutar maksimum 18.014,4 TL'dir.

#3
Foto - Bütçenize uygun ödeme tutarını yani katkı payınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Ödeme periyoduna kendiniz karar verebilirsiniz (Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık). Dilediğiniz zaman ödemelerinize ara verebilir, daha sonra tekrar devam edebilirsiniz. Üstelik, çocuğunuz olmasa dahi velisinin onayı ile 18 yaş altındaki çocuklara BES hesabı açabilirsiniz. Arzu ettiğiniz kişi adına da BES yaptırabilirsiniz.

Bütçenize uygun ödeme tutarını yani katkı payınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Ödeme periyoduna kendiniz karar verebilirsiniz (Aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık). Dilediğiniz zaman ödemelerinize ara verebilir, daha sonra tekrar devam edebilirsiniz. Üstelik, çocuğunuz olmasa dahi velisinin onayı ile 18 yaş altındaki çocuklara BES hesabı açabilirsiniz. Arzu ettiğiniz kişi adına da BES yaptırabilirsiniz.

#4
Foto - Eşinizin, çocuğunuzun, yeğeninizin, kardeşinizin, kuzeninizin veya torununuzun geleceği için birikim yapmaya bugünden başlayabilirsiniz. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden nasıl emekli olabilirim? Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olabilmek için en az 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız yeterli.

Eşinizin, çocuğunuzun, yeğeninizin, kardeşinizin, kuzeninizin veya torununuzun geleceği için birikim yapmaya bugünden başlayabilirsiniz. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden nasıl emekli olabilirim? Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emekli olabilmek için en az 10 yıl sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız yeterli.

#5
Foto - Ödemelerime ara verebiliyor muyum? Dilediğiniz zaman ödemelerinize ara verebilir, dilediğinizde kaldığınız yerden tekrar devam edebilirsiniz. Ancak bu durumda, eğer planınızda tanımlı ise, ara verme hizmet bedeli uygulanabilir.

Ödemelerime ara verebiliyor muyum? Dilediğiniz zaman ödemelerinize ara verebilir, dilediğinizde kaldığınız yerden tekrar devam edebilirsiniz. Ancak bu durumda, eğer planınızda tanımlı ise, ara verme hizmet bedeli uygulanabilir.

#6
Foto - Birikimime ne gibi kesintiler uygulanıyor? Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, yönetim gider kesintisi, ara verme kesintisi ve fon işletim gider kesintisi bulunmaktadır. Yönetim gider kesintisi ve ara verme kesintisi plan özelliklerinize göre değişkenlik gösterirken, fon işletim kesintisi ise seçilen fona göre değişkenlik gösterir.

Birikimime ne gibi kesintiler uygulanıyor? Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, yönetim gider kesintisi, ara verme kesintisi ve fon işletim gider kesintisi bulunmaktadır. Yönetim gider kesintisi ve ara verme kesintisi plan özelliklerinize göre değişkenlik gösterirken, fon işletim kesintisi ise seçilen fona göre değişkenlik gösterir.

#7
Foto - Ayrıca sistemden 5 yılı doldurmadan çıkış veya başka bir emeklilik şirketine birikiminizi aktarmanız durumunda, çıkışa ertelenmiş giriş aidatı alınır. Emeklilik hakkının kullanılması, vefat, maluliyet veya şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumlarında ertelenmiş giriş aidatı alınmaz.

Ayrıca sistemden 5 yılı doldurmadan çıkış veya başka bir emeklilik şirketine birikiminizi aktarmanız durumunda, çıkışa ertelenmiş giriş aidatı alınır. Emeklilik hakkının kullanılması, vefat, maluliyet veya şirketin tasfiyesi gibi zorunlu nedenlerle ayrılma durumlarında ertelenmiş giriş aidatı alınmaz.

#8
Foto - Devlet katkısı dışında BES’in bir getirisi var mı? Tabii var. Emekliliğiniz için BES’e yatırdığınız katkı payları ve katkı payı tutarının %30'u kadar olan devlet katkısı tutarları ayrı ayrı fonlarda değerleniyor. Yatırdığınız katkı payları sizin seçtiğiniz fonlarda yatırıma yönlendirilirken, devlet katkısı tutarları ise içerisinde tüm katılımcıların devlet katkılarının yer aldığı bir fonda yönetiliyor.

Devlet katkısı dışında BES’in bir getirisi var mı? Tabii var. Emekliliğiniz için BES’e yatırdığınız katkı payları ve katkı payı tutarının %30'u kadar olan devlet katkısı tutarları ayrı ayrı fonlarda değerleniyor. Yatırdığınız katkı payları sizin seçtiğiniz fonlarda yatırıma yönlendirilirken, devlet katkısı tutarları ise içerisinde tüm katılımcıların devlet katkılarının yer aldığı bir fonda yönetiliyor.

#9
Foto - BES’ten Emekli olduğumda ödemem nasıl yapılıyor? Emekliliğe hak kazandıktan sonra tercihinize göre birikimlerinizi ister toplu para, ister aylık maaş ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını maaş olarak alabilirsiniz.

BES’ten Emekli olduğumda ödemem nasıl yapılıyor? Emekliliğe hak kazandıktan sonra tercihinize göre birikimlerinizi ister toplu para, ister aylık maaş ya da bir kısmını toplu para, bir kısmını maaş olarak alabilirsiniz.

#10
Foto - BES’ten çıkış yaptığımda aynı gün paramı alabilir miyim? Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikiminiz fonlarda değerlenir ve ayrılma talebinizin ardından yasal süreler içerisinde bu fonların satışı gerçekleşir. Erken çıkış işlemleriniz de bireysel emeklilik çıkış işlemleri için yasal süre olan 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

BES’ten çıkış yaptığımda aynı gün paramı alabilir miyim? Bireysel Emeklilik Sistemi’nde birikiminiz fonlarda değerlenir ve ayrılma talebinizin ardından yasal süreler içerisinde bu fonların satışı gerçekleşir. Erken çıkış işlemleriniz de bireysel emeklilik çıkış işlemleri için yasal süre olan 20 iş günü içerisinde gerçekleştirilir.

#11
Foto - BES Devlet katkısından kimler yararlanabilir? Devlet katkısından TC vatandaşları, Mavi Kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar faydalanabilir.

BES Devlet katkısından kimler yararlanabilir? Devlet katkısından TC vatandaşları, Mavi Kart sahipleri, ödeyeni işvereni olmayan katılımcılar faydalanabilir.

#12
Foto - 2022 Yılı BES Kesintisi Ne Kadar? BES kesintisi 2022 yılında 150,12 TL'dir. Bu miktar yıl başında belirlenen asgari ücretin yüzde 3'ünü ifade eder. Yani 2022 brüt asgari ücret tutarının 5,004 TL olması ile BES kesintisi 150 TL olarak hesaplanmaktadır.

2022 Yılı BES Kesintisi Ne Kadar? BES kesintisi 2022 yılında 150,12 TL'dir. Bu miktar yıl başında belirlenen asgari ücretin yüzde 3'ünü ifade eder. Yani 2022 brüt asgari ücret tutarının 5,004 TL olması ile BES kesintisi 150 TL olarak hesaplanmaktadır.

#13
Foto - Yapı Kredi BES İptali 1) Mesai saatleri içerisinde 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralarını arayabilirsiniz. 2) Bankaya giderek BES iptal formunu doldurarak iptal işlemini gerçeklşetirebilirisniz. 3) SMS yoluyla 2202'ye kısa mesaj yollayarak işlemleri başlatabilirsiniz.

Yapı Kredi BES İptali 1) Mesai saatleri içerisinde 444 0 444 veya 0850 222 0 444 numaralarını arayabilirsiniz. 2) Bankaya giderek BES iptal formunu doldurarak iptal işlemini gerçeklşetirebilirisniz. 3) SMS yoluyla 2202'ye kısa mesaj yollayarak işlemleri başlatabilirsiniz.

#14
Foto - Garanti Bankası BES İptali 1) Mesai saatleri içerisinde 444 0 336 numarasını arayabilirsiniz. 2) Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasına T.C. kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra

Garanti Bankası BES İptali 1) Mesai saatleri içerisinde 444 0 336 numarasını arayabilirsiniz. 2) Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasına T.C. kimlik numaranız ile giriş yaptıktan sonra "BES Ayarları"na tıklayın. Çıkan menüde "BES sözleşmesinden ayrılma" butonuna tıklayıp onaylayın.

#15
Foto - Ziraat Bankası BES İptali 1) 0850 202 20 20 numarasını arayarak işlemleri başlatabilirsiniz. 2) Şubeye giderek form doldurabilir ve işlemlerin başlamasını sağlayabilirsiniz.

Ziraat Bankası BES İptali 1) 0850 202 20 20 numarasını arayarak işlemleri başlatabilirsiniz. 2) Şubeye giderek form doldurabilir ve işlemlerin başlamasını sağlayabilirsiniz.

#16
Foto - Akbank BES İptali 1) Öncelikle yakın Akbank şubesine giderek form doldurmalı ve verilen numara üzerinden çağrı merkezini arayıp BES iptalini gerçekleştirebilirsiniz. 1) 0216 444 11 11 numarasını arayabilirsiniz.

Akbank BES İptali 1) Öncelikle yakın Akbank şubesine giderek form doldurmalı ve verilen numara üzerinden çağrı merkezini arayıp BES iptalini gerçekleştirebilirsiniz. 1) 0216 444 11 11 numarasını arayabilirsiniz.

#17
Foto - Halkbank BES İptali 1) SMS yoluyla ayrılmak için 2560'a

Halkbank BES İptali 1) SMS yoluyla ayrılmak için 2560'a "AYRILMA TCKN" mesajını atarak işlemleri başlatabilirisniz. Mesajın karşılığında onaylamanız için geri dönüş mesajı atılacaktır ve cevap olarak "EVET" yazarak gönderirseniz işleminiz son bulur. 2) Telefon ile BES iptali yapmak için 0850 800 44 00 ve 0850 800 44 01 numaralarını arayarak bilgi edinebilirsiniz. BES iptali için nereyi aramalıyız? Bankaların BES iptali için olan numaları yukarıda yer almaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi için bir sigorta şirketi ile anlaştıysanız o şirketi arayabilir ya da direkt gideerek bilgi alabilirsiniz. Bu işlemler, banka ve sigorta şirketine göre değişiklik gösterse de 10-15 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir.

Bankada parası olanlar dikkat! Gece yarısı gelen mesajla ortaya çıktı
Ekonomi

Bankada parası olanlar dikkat! Gece yarısı gelen mesajla ortaya çıktı

İzmir'de bir vatandaşın hesabından kendi bilgisi dışında para transferi gerçekleştirildi. Olay mahkemeye taşındı ve banka suçlu bulundu...
Fatih Erbakan Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna cevap verdi!
Siyaset

Fatih Erbakan Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı sorusuna cevap verdi!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kılıçdaroğlu ile Erdoğan ikinci tura kalırsa Erdoğan'ı destekleyeceğimizi söyledik ama b..
Katar'dan İngiltere'ye milyarlık yatırım
Ekonomi

Katar'dan İngiltere'ye milyarlık yatırım

Katar ile İngiltere arasında, Katar'ın gelecek 5 yılda fintech, sıfır emisyonlu araçlar ve siber güvenlik gibi farklı sektörlere 10 milyar s..
Rusya'dan Türkiye kararı! Tarih verildi
Dünya

Rusya'dan Türkiye kararı! Tarih verildi

Rusya Tur Operatörleri Birliği tarafından yapılan açıklamada, 3 Haziran’dan itibaren St.Petersburg’dan Antalya'ya ve ilerleyen günlerde de İ..
BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na cevap
Gündem

BBP Genel Başkanı Destici'den Kılıçdaroğlu'na cevap

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmış olduğu açıklamanın ciddiye alınamayacağın..
BİLSEM yaz okulu başvuruları 2022 | BİLSEM yaz okullu başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?
Eğitim

BİLSEM yaz okulu başvuruları 2022 | BİLSEM yaz okullu başvuruları ne zaman nasıl yapılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde Bilim ve Sanat Merkezleri'nde yaz okulları açılacağını duyurdu. Yaz okullarına kayıt yap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay