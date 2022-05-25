BES devlet katkısı ne kadar oldu? BES ücreti ne kadar? BES ile emeklilik nasıl olur? BES iptali nasıl yapılır?

Halkbank BES İptali 1) SMS yoluyla ayrılmak için 2560'a "AYRILMA TCKN" mesajını atarak işlemleri başlatabilirisniz. Mesajın karşılığında onaylamanız için geri dönüş mesajı atılacaktır ve cevap olarak "EVET" yazarak gönderirseniz işleminiz son bulur. 2) Telefon ile BES iptali yapmak için 0850 800 44 00 ve 0850 800 44 01 numaralarını arayarak bilgi edinebilirsiniz. BES iptali için nereyi aramalıyız? Bankaların BES iptali için olan numaları yukarıda yer almaktadır. Bireysel Emeklilik Sistemi için bir sigorta şirketi ile anlaştıysanız o şirketi arayabilir ya da direkt gideerek bilgi alabilirsiniz. Bu işlemler, banka ve sigorta şirketine göre değişiklik gösterse de 10-15 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir.