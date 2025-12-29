  • İSTANBUL
Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yeni haftada yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 16 il için "sarı kodlu" kuvvetli kar yağışı uyarısı yapılırken, yağışlı havanın çarşamba günü itibarıyla 56 ile yayılması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği bu sistemle birlikte, kar yağışının yurdun büyük bir bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre sıcaklıklardaki düşüş yeni haftada da devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre sıcaklıklardaki düşüş yeni haftada da devam edecek.

Foto - Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

Rusya ve İzlanda üzerinden yurda giriş yapan sistemin, Ege, Akdeniz'in batısı ve Trakya dışında pek çok bölgede don, buzlanma ve kar yağışıyla kendini göstereceği bildirildi.

Foto - Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

16 İL İÇİN SARI KODLU KAR ALARMI MGM; Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Foto - Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

Özellikle Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar kalınlığının 20 santimetrenin üzerine çıkabileceği belirtildi.

Foto - Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

RÜZGAR 70 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK MGM; Marmara, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda rüzgarın yer yer saatte 70 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Foto - Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

BAZI İLLERDE KAR 25 SANTİMETREYİ BULABİLİR Tahminlere göre Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Siirt ve Van çevrelerinde kar kalınlığının 15 santimetreye, Mardin, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde ise 25 santimetreye kadar ulaşabileceği kaydedildi. Bölgede ayrıca buzlanma ve don riskinin devam edeceği bildirildi.

Foto - Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

ÇARŞAMBA GÜNÜ 56 İLDE KAR BEKLENİYOR MGM'nin modellemelerine göre bugün etkisini artırması beklenen kar yağışının yeni haftada da sürmesi öngörülüyor. Yılın son günü olan çarşamba günü için 56 ilde kar yağışı beklentisi paylaşıldı.

Foto - Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

DONDURUCU SICAKLIKLARA DİKKAT İç kesimlerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da soğuk hava dalgasının daha sert hissedileceği belirtiliyor.

Foto - Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

Çarşamba günü sıcaklıkların Tunceli'de -9, Hakkari'de -13, Erzurum'da -14, Ağrı'da -15, Ardahan'da -19 dereceye kadar gerileyebileceği ifade edildi.

Vahap

Sabah saat 08 ve boluu tüneli düzce çıkışı perişan ama ekipler uyyor.
