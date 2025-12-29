Bereket tüm yurdu saracak! Meteoroloji müjdeyi verdi: Kar yağışı çok uzun sürecek

Rusya ve İzlanda üzerinden gelen soğuk hava dalgası, yeni haftada yurt genelinde etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 16 il için "sarı kodlu" kuvvetli kar yağışı uyarısı yapılırken, yağışlı havanın çarşamba günü itibarıyla 56 ile yayılması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği bu sistemle birlikte, kar yağışının yurdun büyük bir bölümünde etkili olacağı tahmin ediliyor.