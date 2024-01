Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Erkek Berberleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Akyüz şu ifadeleri kullandı: “Bizim iki tane tarifemiz var, bunlar B ve C sınıfıdır. C sınıfı en ücra köşedeki, yani herkesin rahatlıkla gidebileceği, bütçeye uygun bir tarifedir. Diğeri de B sınıfı tarifesidir, bu her yıl aralık ayında belirlenir ve ocak ayında bunu esnafa veririz. Bu üst komisyonlardan, tarife komisyonundan geçer onaylandıktan sonra biz bunu esnafımıza dağıtmaya başlarız.