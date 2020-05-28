2020-05-28 17:01:37 Berat Albayrak seçim tarihini açıkladı!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, erken seçim tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TRT Haber’de katıldığı programda seçim için tarih verdi.
Berat Albayrak, seçim konusunda şunları söyledi:
‘5 senede 8 seçim olmuş, insanlar seçim yorgunu olmuş. Türkiye'de seçim 2023'te yapılacak. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye'de seçim 2023'te yapılacak'
Albayrak, Sadık Albayrak’ın oğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olmakla gurur duyduğunu söyleyerek ‘Benim bu hayatta onur duyduğum iki unvan var. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak. Birincisi ömrü hayatını davası uğruna vakfetmiş, mücadele namına evlatlarını her türlü fedakarlık yaparak yetiştirmiş. İkincisi Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesinin damadı olmak bir şeref.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalif çevreler tarafından ortaya atılan erken seçim tartışmalarına üstüne basarak 2023'ü işaret etmişti.
CHP'li çevreler erken seçim tartışmalarını gündeme tutmaya devam ediyor. Bugün konuya ilişkin bir yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, şunları söylemişti:
CHP yöneticilerinden bazıları erken seçim konusunda takım elbisesine iddiaya bile girdi
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