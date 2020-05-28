Berat Albayrak seçim tarihini açıkladı!

Albayrak, Sadık Albayrak’ın oğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı olmakla gurur duyduğunu söyleyerek ‘Benim bu hayatta onur duyduğum iki unvan var. Birincisi Sadık Albayrak'ın oğlu olmak, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak. Birincisi ömrü hayatını davası uğruna vakfetmiş, mücadele namına evlatlarını her türlü fedakarlık yaparak yetiştirmiş. İkincisi Türk İslam tarihinin en önemli liderlerinden bir tanesinin damadı olmak bir şeref.