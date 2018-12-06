Belediye başkanı 'Halk Günü' buluşmasında vatandaşları ağırladı
Bilecik ilimizin Bozüyük ilçesinde Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, geleneksel hale getirdiği 'Halk Günü' buluşmalarında vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.
Bu hafta gerçekleştirilen halk günü buluşmalarına vatandaşlar yoğun katılım gösterirken Başkan Bakıcı, çocukları da sevindirmeyi ihmal etmedi.
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı her hafta düzenleyerek geleneksel hale getirdiği halk gününde vatandaşları ağırlayarak görüş ve taleplerini dinleyip hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlıyor.
Bozüyük Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında yer aldıklarını, talep ve görüşlerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Bakıcı, “Büyük bir hassasiyetle sürdürdüğümüz belediye başkanlığı görevimiz kapsamında vatandaşlarımızı 'Halk Günü' buluşmalarımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Bu buluşmalarımızda vatandaşlarımızın istek ve görüşlerinin yanı sıra sorunlarını dinliyor, hasbihal ediyoruz. Çünkü biz birlikte güçlü bir aileyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Belediye başkanı 'Halk Günü' buluşmasında vatandaşları ağırladı