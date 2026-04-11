Beklenmedik karar: 3 ünlü şirketin ihalelere girişi yasaklandı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Beklenmedik karar: 3 ünlü şirketin ihalelere girişi yasaklandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı üç firmanın TPAO'nun ihalelerine girişini yasakladı. Yasakla ilgili kararın detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü bünyesinde, 2025/469570 ihale kayıt numaralı ihaleyle bağlantılı olarak üç ayrı firma ve bunların ortakları hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı kesinleşti. Kararları veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yasaklamanın yasal dayanağı olarak 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nu gösterdi.

Yasaklı kayıt numarası 262067 ile kayıtlara geçen ilk kararda, New Megapol İnşaat Elektrik Temizlik Gıda Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ortağı Mustafa Böçkün bir yıl süreyle tüm ihalelerden men edildi. Vergi kimlik numarası 6311742364 olan şirketin adresi Yenişehir Mahallesi, Diyarbakır olarak görünüyor.

Yasaklı kayıt numarası 262070 ile tescil edilen ikinci kararda, İstanbul merkezli Tekkon Konfeksiyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve ortağı Sadi Altınok aynı ihale sebebiyle bir yıllık yasakla karşılaştı. Vergi kimlik numarası 8360463250 olan şirket, Fatih/İstanbul adresinde kayıtlı.

Üçüncü yasak ise kayıt numarası 262069 ile Teknobis Bilişim Bilgisayar Güvenlik Sistemleri Elektronik Kırtasiye Eğitim Danışmanlık Yayın Dağıtım Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve ortağı Mehmet Pınarbaşı adına kesinleşti. Nevşehir merkezli bu şirketin vergi kimlik numarası 8360429250 olarak açıklandı.

Her üç karar da aynı ihale numarasına (2025/469570) dayandığı gibi aynı yasal çerçevede şekillendi: 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında, kapsam olarak tüm ihaleler, süre olarak bir yıl belirlendi. Kararları veren kurum Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; ihalenin sahibi ise Ankara Çankaya'da mukim TPAO Genel Müdürlüğü.

KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ

