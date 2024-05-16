2024-05-16 10:28:36 Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…
Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, çalışmalarını sürdürüyor. Transfer arayışlarına devam eden Cimbom'da Mauro Icardi gelişemesi gündeme oturdu. Arjantinli golcü için Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...