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Spor
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Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

2024-05-16 10:28:36
Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Son dakika Galatasaray haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, çalışmalarını sürdürüyor. Transfer arayışlarına devam eden Cimbom'da Mauro Icardi gelişemesi gündeme oturdu. Arjantinli golcü için Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

#1
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmeye hazırlanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

#2
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Şampiyonluk sonrası gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen sarı kırmızılılar, çalışmalarını sürdürüyor.

#3
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Transfer arayışlarına devam eden Cimbom'da Mauro Icardi gelişemesi gündeme oturdu.

#4
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Arjantinli golcü için Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

#5
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Arjantinli golcü için Galatasaray'a sürpriz bir teklif geldi. İşte detaylar...

#6
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Bu maçta 2 gol - 1 asistlik performans gösteren Mauro Icardi, sarı-kırmızılılarda tarihe geçti.

#7
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Geçen sezon 23. şampiyonlukta büyük rol oynayan ve bu sezon da başarılı performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran

#8
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

#9
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

TAM 15 MİLYON EURO...

#10
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı takımın Arjantinli golcüsüne

#11
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

MLS'ten bir kulübün talip olduğu ve Tangocu'ya yıllık 15 milyon Euro kazanabileceği bir transfer teklifi sunduğu öğrenildi.

#12
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Cimbom'da mutlu olduğunu daha önce de dile getiren 31 yaşındaki golcünün bu flaş teklife henüz herhangi bir yanıt vermediği belirlendi.

#13
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor.

#14
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Galatasaray'ın en başarılı isimlerinden olan Icardi'ye her geçen gün teklifler yağıyor

#15
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Arjantinli'nin astronomik teklifler karşısındaki tavrı merakla bekleniyor.

#16
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

Süper Lig'de gol krallığı yarışında da önde olan oyuncunun sezon sonu ne yapacağı taraftarlar nezdinde karşılık bulacak.

#17
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

#18
Foto - Beklenmedik gelişme! O iddia üzerine açıklalma: Bu gelişme gündemi altüst etti: Galatasaray yeni bir sorunla karşı karşıya…

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