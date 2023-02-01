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Yaşam
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Beklenen kar İstanbul'a düştü!

2023-02-01 09:30:20
Beklenen kar İstanbul'a düştü!

İstanbulluların hasretle beklediği kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Aydos Tepesi kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

#1
Foto - Beklenen kar İstanbul'a düştü!

İstanbul'da beklenen kar yağışı dün şehrin yüksek kesimlerinde günün erken saatlerinden itibaren etkisini göstermeye devam ediyor. Kar nedeniyle, Aydos Tepesi çevresindeki ormanlık alan beyaza büründü.

#2
Foto - Beklenen kar İstanbul'a düştü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrası İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla sürüyor. İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığının düşmesinin ardından, sabah erken saatlerde Kartal'da Aydos ormanı ve çevresinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle ağaçlar ve evlerin çatısı beyaza büründü.

#3
Foto - Beklenen kar İstanbul'a düştü!

Hayri Demirtaş, "Şubatın 1'i bugün güzel bir kar yağıyordu, bu karı da bekliyorduk. Beklediğimiz için arkadaşlarla durduk bir fotoğraf çektirelim dedik" dedi.

#4
Foto - Beklenen kar İstanbul'a düştü!

Nuri Alkan, "Daha yoğun bir şekilde yağacağını düşünüyorum. Biraz geç geldi, iklimlerle alakalı bir şey. Bu güzel karı görmek gerçekten mutlu etti İstanbullu olarak. Her sene olduğu gibi yine Yakacık'a düştü. Her yıl burada fotoğraf çektiririz. Bu sene de nostalji olsun diye durduk umarım barajlarımız dolar, her yıl olduğu gibi su sıkıntısız İstanbul görürüz" diye konuştu.

#5
Foto - Beklenen kar İstanbul'a düştü!

#6
Foto - Beklenen kar İstanbul'a düştü!

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