Beklenen kar İstanbul'a düştü!

Nuri Alkan, "Daha yoğun bir şekilde yağacağını düşünüyorum. Biraz geç geldi, iklimlerle alakalı bir şey. Bu güzel karı görmek gerçekten mutlu etti İstanbullu olarak. Her sene olduğu gibi yine Yakacık'a düştü. Her yıl burada fotoğraf çektiririz. Bu sene de nostalji olsun diye durduk umarım barajlarımız dolar, her yıl olduğu gibi su sıkıntısız İstanbul görürüz" diye konuştu.