  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
6
Bedelli askerlikte yeni dönem! Vazgeçenlerin yeniden hakkı olmayacak

2023-08-06 08:16:16
Bedelli askerlikte yeni dönem! Vazgeçenlerin yeniden hakkı olmayacak

Milli Savunma Bakanlığı “Askeralma Yönetmeliği”nde değişikliğe gitti.

#1
Foto - Bedelli askerlikte yeni dönem! Vazgeçenlerin yeniden hakkı olmayacak

Bedelli Askerlik konusunda yapılan düzenlemelerin uygulanmasına ilişkin detayların işlendiği yeni yönetmelik maddeleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenlemeler özetle şöyle: Askerlik çağına girmiş yükümlülerden fiilî askerlik hizmetine başlamamış, askerliği elverişlidir raporu almış, daha önce kura veya sınıflandırma işlemine müteakip bu haktan vazgeçmemiş olmak şartıyla askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde kanunda belirlenen tutarı peşin ödeyenler bu haktan yararlanabilecek.

#2
Foto - Bedelli askerlikte yeni dönem! Vazgeçenlerin yeniden hakkı olmayacak

Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olmayanlar e-devlet veya askerlik şubeleri üzerinden başvuru yapabilecek. Kaçak, saklı ve bakayaların ise başvuruları sadece askerlik şubelerinden alınacak. Kura sonucunda bedelli askerliğe seçilmeyenler, iki aylık süre içinde ödeme yapmayanlar ile kura veya sınıflandırma öncesi vazgeçenler müracaat şartlarını sağlamaları halinde bedelli askerliğe yeniden müracaat edebilecek. Her başvuruda Kanuna göre yeniden hesaplanan bedel miktarı peşin olarak ödenecek, ödenecek bedel tutarı önceki ödemelerinden mahsup edilemeyecek. Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçenlere yeni bir müracaat hakkı verilmeyecek.

#3
Foto - Bedelli askerlikte yeni dönem! Vazgeçenlerin yeniden hakkı olmayacak

Askerî öğrenci, muvazzaf/sözleşmeli subay/astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile bunların adayı iken ayrılanlar, önceki safahatında fiili askerlik hizmetine başlamamış olmak şartıyla, istekleri halinde bedelli askerlik hizmeti kapsamından yararlanabilecek. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Bakanlıkça tespit edilecek. Bunların temel askerlik hizmetini yapacakları birlikler ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Bakanlığa bildirilecek.

#4
Foto - Bedelli askerlikte yeni dönem! Vazgeçenlerin yeniden hakkı olmayacak

Bedelliden yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevkte silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilecekler. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecek.

#5
Foto - Bedelli askerlikte yeni dönem! Vazgeçenlerin yeniden hakkı olmayacak

Temel askerlik eğitimini tamamlamadan Türk vatandaşlığından çıkan veya çıkarılan yükümlülere, tekrar Türk vatandaşlığını kazandıklarında bedelli askerlikten yararlanabilmeleri için yeni bir hak verilmeyecek. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında sınıflandırılanlardan; sevke tabi olduğu celp dönemindeki emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar, sevk belgesini almayanlar ile sevk belgesini aldıkları halde birliklerine katılmayanlar, temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler, hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılacak.

Almanya yazın ortasında kışı gördü
Dünya

Almanya yazın ortasında kışı gördü

Almanya'yı etkisi altına alan dolu yağışları, yerde birikince kar manzarası oluştu.
Dost ülkenin eski başbakanı tutuklandı.
Gündem

Dost ülkenin eski başbakanı tutuklandı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan, yolsuzluk iddiaları nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ülke tarihinin en büyüklerinden biri! Rapçi görünümlü ahlaksızlar itiraf etti
Dünya

Ülke tarihinin en büyüklerinden biri! Rapçi görünümlü ahlaksızlar itiraf etti

Amerika’da bir karı koca, ülke tarihinin en büyük Bitcoin hırsızlığı vakalarından birinde suçlarını kabul etti. 2016 yılında yapılan soygunu..
Eyüp Sultan Camii'ne tehdit mektubu!
Dünya

Eyüp Sultan Camii'ne tehdit mektubu!

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Eyüp Sultan Camii’ne naziler tarafından tehdit mektubu gönderildi.
CHP'de kavga: İzmir'in anasını...
Siyaset

CHP'de kavga: İzmir'in anasını...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova İlçe Kongresi’nde İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur ile Balçova Belediye eski Başka..
Cami kundakçısına ibretlik ceza
Dünya

Cami kundakçısına ibretlik ceza

ABD'nin Missouri eyaletindeki Cape Girardeau İslam Merkezi'ni kundaklayan Amerikalıya yaklaşık 16 yıl hapis cezası verildi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23