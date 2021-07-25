Beceriksiz BMGK, utanmadan bir de Erdoğan'ın çözüm önerisini kınadı

KIBRIS'TA ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜ DAYATIYOR Bugüne kadar onlarca ülke bölünüp parçalanırken izleyen BM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm" önerisini yüzsüzce kınadı. BM'nin 2004 yılında hazırladığı Annan Planı'nı kabul eden KKTC'nin değil, karşı çıkan Rumların yanında olması da ayrı bir utanmazlık olarak tarihe geçti. BM bugün 50 yıldır iki ayrı devlet olarak ateşkes halinde yaşamaya devam eden Kıbrıs'ı zorla birleştirme telaşı içinde. 1964'te başlayan UNFICYP misyonuyla Rumların Kıbrıs Türklerine yönelik soykırım ve işgalini izlemekle yetinen BM, 1974 barış çıkarması sonrası ise adada iki devlet arasında doğal sınır ve Kapalı Maraş'ın polisi olarak varlık gösteriyor. Bu süre içinde denediği federasyon çabaları boşa çıkan BM, yeni çözüm önerilerini tartışmak yerine iki devletli çözüme ayak direyen AB üyesi ülkelerin arkasında çözümsüzlüğü dayatan politikalarıyla tepki çekiyor. Kıbrıs ve garantör Türkiye'nin iki devletli çözüm formülü, herhangi bir şekilde tartışılmaksızın yok sayılmaya çalışılıyor.