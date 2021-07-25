2021-07-25 08:06:24 Beceriksiz BMGK, utanmadan bir de Erdoğan'ın çözüm önerisini kınadı
Uluslararası hiçbir krize çare olamayan, tüm katliam ve soykırımları izlemekle yetinen Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Kıbrıs'ta iki devletli çözüm" önerisini yüzsüzce kınadı. İşte BM'nin sınıfta kaldığı krizler; Dünyada barışın sağlanması ve korunmasında en büyük aktör olarak takdim edilen Birleşmiş Milletler'in (BM) kuruluş ilkeleri, bulunduğu coğrafyalarda kağıt üstünde kaldı. Yaşanan soykırımlar ve insanlık dramları BM görevlilerinin gözleri önünde gerçekleşti. BM, tarihi boyunca sorun çözmek yerine sorunun kaynağı oldu. BM misyonları, ABD'nin okyanus aşırı operasyonları için müdahalelerine gerekçe üretti. Bugün BM'nin misyon üstlendiği çok sayıda ülkede halen sivil halk iç savaşlar ve karışıklıkların pençesinde.