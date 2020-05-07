2020-05-07 12:55:21 Bear Grylls herkesi kandırmış! Dünyaya rezil oldu
Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmişti.
Bear Grylls, İnanılmaz Kurtuluş programıyla dünyanın dikkatini üzerine çekmişti.
Vahşi doğadaki yaşantısının ekrana aktarıldığı İnanılmaz Kurtuluş'un cesur çocuğu olarak anılan Bear Grylls'in programının kamera arkası görüntüleri ortaya çıktı.
Bear Grylls zor koşullarda vahşi hayvanlara karşı hayatta kaldığı günleri İnanılmaz Kurtuluş adlı programda yayınlıyordu.
Programındaki sahnelerle izleyenleri ekran başına kilitleyen Bear Grylls'in foyası ortaya serildi.
Dünyaca ünlü belgesel sunucusu Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri sosyal medyaya damgasını vurdu.
Grylls bu zamana kadar izleyicileri kandırdı mı? Görünce çok şaşıracaksınız...
İşte o görüntüler... Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.
İnanılmaz Kurtuluş adlı macera programı ile adından sıkça söz ettiren Bear Grylls belgesellerinde zorlu koşullarda canlı canlı hayvan yiyen bir hayat sergiliyor.
Sosyal medyada iddia edilene göre ise, yalnızca kamera kayıtta iken ilginç yiyecekler yiyiyor. Ama onun dışında ekip arkadaşlarıyla tam bir ziyafet yapıyor.
İşte o görüntüler... Issız olarak gösterdiği yerin aslında o kadar da ıssız olmadığını bu fotoğraflarda görebilirsiniz.
İşte bir başkası Bear Grylls'in geçtiği yoldan geçiyor...
Ve burada da araçlar görünüyor.
Zorlu sal şartları...
Bulunduğu yerden kurtulmak için yaptığı saldan görüntüler.
Zorlu şartlar...
Sesçiden görüntüye uygun yardım...
Zorlu orman macerası...
Ekip çalışması...
Yayınlanan görüntüler sadece senaryodan ibaret...
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