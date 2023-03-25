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Siyaset
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BBP'de toplu istifa! 'Bu kararı aldık ama Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz' diyerek duyurdular

2023-03-25 15:11:36
BBP'de toplu istifa! 'Bu kararı aldık ama Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz' diyerek duyurdular

Büyük Birlik Partisi'nden dikkat çeken bir istifa haberi geldi. Kararın ittifakla ilgili olmadığını belirten parti üyeleri bir basın açıklaması yaptı.

#1
Foto - BBP'de toplu istifa! 'Bu kararı aldık ama Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz' diyerek duyurdular

Büyük Birlik Partisi (BBP) Karasu İlçe Başkanı Hasan Eminoğlu, 22 kişilik yönetim kurulu ile birlikte görevlerinden istifa etti. 30 yıldır partide görev yapan Eminoğlu, Cumhur İttifakı’nı desteklemeye devam edeceklerini de söyledi.

#2
Foto - BBP'de toplu istifa! 'Bu kararı aldık ama Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz' diyerek duyurdular

30 yıldır Büyük Birlik Partisi’nde görev yapan İlçe Başkanı Hasan Eminoğlu, BBP Üst Kurul Üyesi ve bir dönem Belediye Başkan adayı olan Mehmet İspiroğlu ile beraberindeki 22 yönetim kurulu üyesi, parti görevlerinden toplu olarak istifa etti. Partideki tüm görevlerinden 22 kişilik yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa eden Başkan Eminoğlu, Cumhur İttifakı’nı da sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

#3
Foto - BBP'de toplu istifa! 'Bu kararı aldık ama Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz' diyerek duyurdular

Eminoğlu, “30 yıldır Büyük Birlik Partisi’nin emrinde olan biriyim. Ben Muhsin Yazıcıoğlu’nun yol arkadaşıyım. Sıradan biri değilim. 30 yıldır hiç usanmadık.

#4
Foto - BBP'de toplu istifa! 'Bu kararı aldık ama Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz' diyerek duyurdular

İl Başkanımız Ömer Faruk Bürtek bundan 6 ay önce hiç olmayan bir nedenle genel merkez tarafından görevden alındı.

#5
Foto - BBP'de toplu istifa! 'Bu kararı aldık ama Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz' diyerek duyurdular

Yerine ise partide bir saat işi olmamış, hiç görev almamış, partiyle alakasız olan birini getirdiler. Genel müdür atar gibi il başkanı atadılar. Siyasetçilik bir meslek değildir. Ben Büyük Birlik Partililiyim. Benim zaten bir mesleğim var. Siyaset, bir duruştur. Onun adı da Büyük Birlik’te Muhsi’nin duruşudur. Genel Başkanımız bu kararın ardından beni defalarca aradı. Milletvekilliği adaylığı da teklif edildi. Ama kabul etmedim. Genel Başkanımız ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ben 30 yıl bu partiye bir kuruş yardım görmeden hizmet ettim. Bu hareketin ardından da Ömer başkanımız parti görevlerinden yönetimiyle toplu olarak istifa etti. Bende, beni görevden alsınlar diye bekledim. Bunun için de onlar 6 ay bekledi. Biz tavrımızı koyduk, tavrımız net. Bugün için 22 kişilik yönetim kurulu olarak, Büyük Birlik Partisi’nden istifa ediyoruz. Cumhur İttifakı’nı sonuna kadar destekleyeceğiz, duruşumuz bellidir. Reisimiz için çalışacağız” dedi.

#6
Foto - BBP'de toplu istifa! 'Bu kararı aldık ama Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz' diyerek duyurdular

BBP Üst Kurul Üyesi ve bir dönem BBP Belediye Başkan adayı olan Mehmet İspiroğlu ise, “Hasan Başkanımızın verdiği kararın arkasında durarak biz de görevimizden istifa ettik. Bundan sonraki arkadaşlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

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