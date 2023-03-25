BBP'de toplu istifa! 'Bu kararı aldık ama Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz' diyerek duyurdular

Yerine ise partide bir saat işi olmamış, hiç görev almamış, partiyle alakasız olan birini getirdiler. Genel müdür atar gibi il başkanı atadılar. Siyasetçilik bir meslek değildir. Ben Büyük Birlik Partililiyim. Benim zaten bir mesleğim var. Siyaset, bir duruştur. Onun adı da Büyük Birlik’te Muhsi’nin duruşudur. Genel Başkanımız bu kararın ardından beni defalarca aradı. Milletvekilliği adaylığı da teklif edildi. Ama kabul etmedim. Genel Başkanımız ve başkan yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Ben 30 yıl bu partiye bir kuruş yardım görmeden hizmet ettim. Bu hareketin ardından da Ömer başkanımız parti görevlerinden yönetimiyle toplu olarak istifa etti. Bende, beni görevden alsınlar diye bekledim. Bunun için de onlar 6 ay bekledi. Biz tavrımızı koyduk, tavrımız net. Bugün için 22 kişilik yönetim kurulu olarak, Büyük Birlik Partisi’nden istifa ediyoruz. Cumhur İttifakı’nı sonuna kadar destekleyeceğiz, duruşumuz bellidir. Reisimiz için çalışacağız” dedi.