BBP Genel Başkanı Destici, Kosova'da temaslarda bulundu

Destici, Prizren ziyareti kapsamında Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka ile görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamada bulanan Destici, BBP olarak bağımsızlığından bu yana Kosova ile ilişkilerin geliştirilmesi konusunda öncülük ettiklerini belirtti. Kosova'da yaşayan Türk, Boşnak, Arnavut ve diğer topluluklara ayrım gözetmeksizin kardeş gözüyle baktıklarını söyleyen Destici, "BBP kurulduğu günden bu yana hem Kosova devletiyle hem Kosova Demokratik Türk Partisiyle hep yakın ilişkiler içerisinde olmuştur. BBP Kurucu Genel Başkanı Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, Kosova'nın bağımsızlık mücadelesine de destek vermiştir. Aynı zamanda Kosova'nın bağımsızlık ilanında da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yaparak ilk Türkiye'nin tanıması gerektiğini dile getiren ilk milletvekili ve parti genel başkanı olmuştur." dedi. Mustafa Destici, Kosova ziyaretinin ardından Karadağ, Bosna Hersek, Sırbistan ve Bulgaristan'da da temaslarda bulunacaklarını ifade etti.