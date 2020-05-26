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Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı?

2020-05-26 14:46:44
Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı?

Bayramdan sonra yasaklar kalkacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye koronavirüsle mücadele kapsamında normalleşme takvimini açıkladı. Peki, bayramdan sonra normalleşme takvimi nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

#1
Foto - Restoranlar ne zaman açılacak? Kreşler ne zaman açılacak? Spor salonları ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak? Kapalıçarşı ne zaman açılacak? soruları bir süredir vatandaşların en çok merak ettiği sorular.

Restoranlar ne zaman açılacak? Kreşler ne zaman açılacak? Spor salonları ne zaman açılacak? Kafeler ne zaman açılacak? Kapalıçarşı ne zaman açılacak? soruları bir süredir vatandaşların en çok merak ettiği sorular.

#2
Foto - Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

Hükümetin yaptığı çalışmalarda da bayram sonrası hazırlığı hız kazandı. Toplantılarda, bayram sonrasında vaka sayısının 500'e düşeceği öne sürülüyor.Vaka sayısının 500'ün altına düşmesiyle aşama aşama devreye sokulacak yeni serbestlik kararları da konuşuluyor.

#3
Foto - Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

Son verilere göre 25 ilde bir haftadan beri yeni vaka görülmüyor. 50 ilde ise her gün görünen ek vaka sayısı 10 civarında. Ancak lokal hareketliliklere bağlı olarak yaşanacak artışlar ve sıçramalar, il pandemi kurullarının kararlarıyla izlenecek.

#4
Foto - Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların

Yapılan toplantılarda uzun süren kısıtlamaların "toplum yorgunluğu" yarattığı, herkesin haziranda rahatlama olacağı beklentisi içinde olduğu dile getiriliyor. Aşama aşama bu yorgunluğu giderecek adımlar atılması planlanırken, vaka takiplerinin bölge bölge izleneceği ve kontrolde tutulacağı belirtiliyor.

#5
Foto - Uzmanlar,

Uzmanlar, "Vakaların kaynağını bildiğimiz noktaya geldik. Bir yerde bir artış varsa hemen nedenini buluyoruz. Hemen o çevrede önlem alıp durumu kontrol altına alabiliriz" diyor.

#6
Foto - Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.

Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.

#7
Foto - Normalleşme sürecinin nasıl işeyeceği merak edilirken, haziran ayı normalleşme planının ayrıntıları da belli olmaya başladı. 'Ne zaman normale döneriz?' sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamalarla açıklandı. Buna göre, bayramdaki 4 günlük sokak yasağının ardından günlük vaka sayısını 500'e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.

Normalleşme sürecinin nasıl işeyeceği merak edilirken, haziran ayı normalleşme planının ayrıntıları da belli olmaya başladı. 'Ne zaman normale döneriz?' sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamalarla açıklandı. Buna göre, bayramdaki 4 günlük sokak yasağının ardından günlük vaka sayısını 500'e düşürmesi bekleniyor. Bu gerçekleşirse haziranda yeni gevşeme kararları gündeme gelecek.

#8
Foto - İşte normalleşme takvimi...

İşte normalleşme takvimi...

#9
Foto - 4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde: - Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor. - İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020, - Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020, - Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde: - Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor. - İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020, - Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020, - Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

#10
Foto - Restoranlar ne zaman açılacak?

Restoranlar ne zaman açılacak?

#11
Foto - Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca,

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramdan önce restoranların açılması düşünülmüyor. Bayramdan sonraki süreçte salgının seyrine göre değerlendirilecek." dedi.

#12
Foto - Pazar yerleri ve kapalıçarşı ne zaman açılacak?

Pazar yerleri ve kapalıçarşı ne zaman açılacak?

#13
Foto - Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs'ta açıldı. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran'da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı'da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verildi.Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

Pazaryerleri, sosyete pazarları hariç 11 Mayıs'ta açıldı. Sosyete pazarlarının da haziran ayının başında açılması planlar arasında. Merakla beklenen Kapalıçarşı da 1 Haziran'da açılacak. Pazaryerlerinde uygulanan maske zorunluluğu ve mesafe kuralı, sosyete pazarı ve Kapalıçarşı'da da uygulanacak. Genelgeyle, il, ilçe ve beldelerdeki pazaryerlerinde, giyim, oyuncak, çiçek, fide, zücaciye/nalburiye gibi ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlama kaldırıldı. Söz konusu malzemelerin 11 Mayıs saat 09.00'dan itibaren geçerli olmak üzere pazarlarda satışına izin verildi.Pazaryerlerinde bu malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafı, daha önce yayımlanan genelgelerle mevcut pazaryerleri için getirilen her bir satış yeri arasında en az 3 metre mesafe olması şartı, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyacak.

#14
Foto - Sürücü kursları ne zaman açılacak?

Sürücü kursları ne zaman açılacak?

#15
Foto - Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var. Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Haziran sonrası bazı kurumları da açmayı düşünüyor. Bilim Kurulu onaylarsa yaygın eğitim veren tüm kursların açılması yönünde çalışma var. Sürücü kurslarının uygulama sınavında bir arabada sürücü adayıyla birlikte denetmen olarak görev yapan toplam 4 kişi bulunuyorsa, bunların sayısının azaltılması planlanıyor. Mevzuat da buna göre düzenlenecek.

#16
Foto - Kreşler ne zaman açılacak?

Kreşler ne zaman açılacak?

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilimizin tamamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır." dedi. Öte yandan bir süredir kapalı olan kreşlerin durumu hakkında da bilgi verdi. İşte, Erdoğan'ın açıklamasının tamamı; "Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı okulların eğitim-öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Yeni eğitim-öğretim yılı önümüzdeki önümüzdeki eylül ayında başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs ve benzeri faaliyetleriyse kendi takviminde devam edecektir. Üniversitelerle ilgili duyuruyu YÖK zaten daha önce yapmıştı. Kreşler ve gündüz bakımevleri 15 Haziran'da faaliyete geçecektir." dedi.

#18
Foto - Spor salonları ne zaman açılacak?

Spor salonları ne zaman açılacak?

#19
Foto - Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

Spor salonlarının ise haziran ayının son haftası açılması öngörülüyor. Sürücü okulları, dans okulları, futbol ve basketbol okullarının ikinci aşamada açılması hedefleniyor.

#20
Foto - Dişçiler ne zaman açılacak?

Dişçiler ne zaman açılacak?

#21
Foto - Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

Diş hekimlerinin ve fizyoterepistlerin ise 1 Eylül'de göreve başlaması planlanıyor. 3. aşamaya kadar çalışmaya başlaması hedefleniyor.

#22
Foto - Sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman bitecek?

Sokağa çıkma kısıtlamaları ne zaman bitecek?

#23
Foto - Ülke genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Perşembe günü düzenlenecek kabine toplantısında önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı konuları gündeme gelecek ve karar verilecek. Edinilen bilgilere göre kısıtlamanın önümüzdeki hafta sonu da geçerli olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle faaliyetleri durdurulan kafe, çay bahçesi, ve kıraathane gibi işyerlerinin ne zaman açılacağı yoğun olarak merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kapatılan dükkanların kademeli olarak yakın zamanda açılması düşünülüyor.

Ülke genelinde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Perşembe günü düzenlenecek kabine toplantısında önümüzdeki hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı konuları gündeme gelecek ve karar verilecek. Edinilen bilgilere göre kısıtlamanın önümüzdeki hafta sonu da geçerli olması bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle faaliyetleri durdurulan kafe, çay bahçesi, ve kıraathane gibi işyerlerinin ne zaman açılacağı yoğun olarak merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri sebebiyle kapatılan dükkanların kademeli olarak yakın zamanda açılması düşünülüyor.

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