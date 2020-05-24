Bayram namazını böyle kıldılar!

Tatar, bu coğrafyada önemli bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkı, her zaman olduğu gibi, Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle burada daha güvenli, refah ve esenlikli bir yaşam için mücadelemizi sürdürmektedir." diye konuştu..