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Bayram namazını böyle kıldılar!

2020-05-24 08:09:24
Bayram namazını böyle kıldılar!

Koronavirüs salgını nedeniyle bazı ülkelerde bayram namazı kılınamazken bazı ülkeler de tedbirler alınarak namaz kılındı. İşte bayram namazı kılınan ülkelerden görüntüler...

#1
Foto - Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.

Malezya'da Müslümanlar, Ramazan Bayramı'na yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde girdi.

#2
Foto - Malezyalı Müslümanlardan bazıları bayram namazını evde aileleriyle birlikte kılarken, ülke genelindeki camilerde bayram namazı, cami görevlileri ve sınırlı sayıda cemaatle eda edildi.

Malezyalı Müslümanlardan bazıları bayram namazını evde aileleriyle birlikte kılarken, ülke genelindeki camilerde bayram namazı, cami görevlileri ve sınırlı sayıda cemaatle eda edildi.

#3
Foto - Başkent Kuala Lumpur'daki Al Ghufran Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve önceden davet edilen 30 kişilik cemaatle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.

Başkent Kuala Lumpur'daki Al Ghufran Camisi'nde bayram namazı, cami görevlileri ve önceden davet edilen 30 kişilik cemaatle sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek kılındı.

#4
Foto - Cami girişlerinde maske ve el dezenfektanları bulunurken, giriş yapanların ateşi ölçüldü.

Cami girişlerinde maske ve el dezenfektanları bulunurken, giriş yapanların ateşi ölçüldü.

#5
Foto - Namazın ardından cemaat, tokalaşmadan bayramlaşarak evlerine döndü.

Namazın ardından cemaat, tokalaşmadan bayramlaşarak evlerine döndü.

#6
Foto - Malezya'da eyalet yönetimlerinin aldığı karar uyarınca 15 Mayıs'tan itibaren camiler, cuma namazları için sınırlı cemaat katılımı şartıyla yeniden açılmıştı.

Malezya'da eyalet yönetimlerinin aldığı karar uyarınca 15 Mayıs'tan itibaren camiler, cuma namazları için sınırlı cemaat katılımı şartıyla yeniden açılmıştı.

#7
Foto - Hükümetin Kovid-19 salgınına karşı 18 Mart'ta ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülke genelindeki camiler ibadete kapatılmıştı.

Hükümetin Kovid-19 salgınına karşı 18 Mart'ta ilan ettiği kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle ülke genelindeki camiler ibadete kapatılmıştı.

#8
Foto - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ramazan Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ramazan Bayramı namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyularak kılındı..

#9
Foto - Ülkede toplu ibadetle ilgili yasaklar bugün kalkarken, tüm camilerde bayram namazı eda edildi. Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namaz sonrasında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşmadı. .

Ülkede toplu ibadetle ilgili yasaklar bugün kalkarken, tüm camilerde bayram namazı eda edildi. Bayram namazında teşrik tekbirleri, hutbe ve dualar okundu. Müslümanlar, namaz sonrasında Kovid-19 tedbirleri nedeniyle sarılarak ve temas kurarak bayramlaşmadı. .

#10
Foto - Cami girişlerinde cemaate dezenfektan jel verilirken, camiye gelenlerin maske taktığı ve kendi seccadelerini getirdiği görüldü. Camilerde Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da yerini aldı. .

Cami girişlerinde cemaate dezenfektan jel verilirken, camiye gelenlerin maske taktığı ve kendi seccadelerini getirdiği görüldü. Camilerde Kıbrıslı Türklerin yanı sıra KKTC'de yaşayan çeşitli ülkelerden gelen Müslümanlar da yerini aldı. .

#11
Foto - KKTC Başbakanı Ersin Tatar, namazı Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camii'nde kıldı. Tatar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC ve Türkiye'deki halk ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı..

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, namazı Lefkoşa'daki Hz. Ebubekir Camii'nde kıldı. Tatar, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC ve Türkiye'deki halk ile tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı..

#12
Foto - Bu bayramın önemine dikkati çeken Tatar,

Bu bayramın önemine dikkati çeken Tatar, "Kovid-19'a karşı mücadelede KKTC ve Türkiye'de gösterilen başarı önemlidir. Halkımızın sağlığı ve esenliği için bu mücadeleyi sürdürüyoruz, tedbirlerle bu bayramı kutluyoruz. Daha güzel günler bizim için gelecek." dedi..

#13
Foto - Tatar, bu coğrafyada önemli bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayarak,

Tatar, bu coğrafyada önemli bir mücadele içerisinde olduklarını vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkı, her zaman olduğu gibi, Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle burada daha güvenli, refah ve esenlikli bir yaşam için mücadelemizi sürdürmektedir." diye konuştu..

#14
Foto - Başbakan Tatar, tüm basın mensupları ve Anadolu Ajansı ailesinin de bayramını kutladı.

Başbakan Tatar, tüm basın mensupları ve Anadolu Ajansı ailesinin de bayramını kutladı.

#15
Foto - Türkiye'den bir gün sonra ramazan ayına giren Pakistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor.

Türkiye'den bir gün sonra ramazan ayına giren Pakistan'da Ramazan Bayramı kutlanıyor.

#16
Foto - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir camilere gidemeyen halk, bayram namazı için ülkenin sembollerinden başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'ne akın etti. .

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında getirilen kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir camilere gidemeyen halk, bayram namazı için ülkenin sembollerinden başkent İslamabad'daki Faysal Camisi'ne akın etti. .

#17
Foto - Hükümetin aldığı karar nedeniyle bayram namazı yalnızca yarım saat sürerken, toplu bayramlaşmanın yasak olduğu camide saflara sosyal mesafe kuralı gözetilerek duruldu.

Hükümetin aldığı karar nedeniyle bayram namazı yalnızca yarım saat sürerken, toplu bayramlaşmanın yasak olduğu camide saflara sosyal mesafe kuralı gözetilerek duruldu.

#18
Foto - Maskesiz girişin yasak olduğu caminin dışında seyyar satıcılar maske satarken, namaz sonrası alınan yasak kararının aksine bayramlaşma gerçekleşti.

Maskesiz girişin yasak olduğu caminin dışında seyyar satıcılar maske satarken, namaz sonrası alınan yasak kararının aksine bayramlaşma gerçekleşti.

#19
Foto - Ülkede mart ayında getirilen cemaatle namaz kılma yasağı iki hafta önce kaldırılmış, camilere ateşi yüksek olanlar, maskesiz kişiler ve 65 yaş üstünün alınmaması kararlaştırılmıştı.

Ülkede mart ayında getirilen cemaatle namaz kılma yasağı iki hafta önce kaldırılmış, camilere ateşi yüksek olanlar, maskesiz kişiler ve 65 yaş üstünün alınmaması kararlaştırılmıştı.

#20
Foto - Camilerdeki halıların kaldırılması ve sosyal mesafe kurallarına uyularak saf oluşturulması kararı da alınırken bayram namazının yalnızca yarım saat sürmesi gerektiği vurgulanmıştı.

Camilerdeki halıların kaldırılması ve sosyal mesafe kurallarına uyularak saf oluşturulması kararı da alınırken bayram namazının yalnızca yarım saat sürmesi gerektiği vurgulanmıştı.

#21
Foto - Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da, Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı..

Dünyanın en yoğun Müslüman nüfusuna sahip Endonezya'da, Ramazan Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gölgesinde karşılandı..

#22
Foto - Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında, başlıca vakaların yoğun olduğu bölgelerde bayram namazını çoğunlukla evde kıldı. Merkezi hükümetin ülke geneli için bayram namazını ''evde kıl'' çağrısına rağmen vakaların az olduğu bölge idareleri mesafe ve maske gibi çeşitli önlemlerle cami ve açık alanlarda cemaatle bayram namazı kılınmasına izin verdi. Resmi bayramlaşma programlarının iptal edildiği ülkede yetkililer, halktan bayram süresince, aile, akraba, komşu ve arkadaş ziyaretinin yanı sıra sarılma ve tokalaşma gibi yakın temastan da kaçınılmasını istedi.

Ülkede yaşayan Müslümanlar, salgın tedbirleri kapsamında, başlıca vakaların yoğun olduğu bölgelerde bayram namazını çoğunlukla evde kıldı. Merkezi hükümetin ülke geneli için bayram namazını ''evde kıl'' çağrısına rağmen vakaların az olduğu bölge idareleri mesafe ve maske gibi çeşitli önlemlerle cami ve açık alanlarda cemaatle bayram namazı kılınmasına izin verdi. Resmi bayramlaşma programlarının iptal edildiği ülkede yetkililer, halktan bayram süresince, aile, akraba, komşu ve arkadaş ziyaretinin yanı sıra sarılma ve tokalaşma gibi yakın temastan da kaçınılmasını istedi.

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