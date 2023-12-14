2023-12-14 08:00:49 Bayraktar TB3'ten haber var! ABD ve İsrail kahrolacak
Türkiye ile ABD ve İsrail, dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı konusunda yarışıyor.
Türkiye ile ABD ve İsrail, dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı konusunda yarışıyor.
Türkiye, Bayraktar TB3 SİHA nedeniyle bu iki ülkenin önünde yer alıyor.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci devam ediyor
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 12. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.
Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 12 saat. Orta İrtifa Kalifikasyon ve Performans Testi
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