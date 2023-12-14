  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’ye duyurdular: Galatasaraylıları kahreden istatistik: O ülkeden haberleri olacak!

Akaryakıt fiyatları tepetaklak olabilir! Tamı tamına 145 lira...

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Fatih Erbakan, Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin kalesini istedi 

Her tahmini tutan isim vites yükseltti! Asgari ücretin kaç dolar olacağını tüm Türkiye'ye duyurdu

Emekliye ve memura ek ödeme müjdesi! Maaşlara 8.077 lira ilave ödeme yapılacak

Trafik sigortasında önemli değişiklik! Kaza yaparsanız ne kadar ödenecek?

Hafta sonu hava durumu belli oldu! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Bayraktar TB3'ten haber var! ABD ve İsrail kahrolacak

İnsanlık siyonist çukurunda! Katil İsrail'in Naziler'den farkı yok

Demir eksikliğine yol açabilir! Bu içecekleri tüketirken dikkat edin
Teknoloji-Bilişim
5
Bayraktar TB3'ten haber var! ABD ve İsrail kahrolacak

2023-12-14 08:00:49
Bayraktar TB3'ten haber var! ABD ve İsrail kahrolacak

Türkiye ile ABD ve İsrail, dikey iniş kalkış yapabilen insansız hava aracı konusunda yarışıyor.

#1
Foto - Bayraktar TB3'ten haber var! ABD ve İsrail kahrolacak

Türkiye, Bayraktar TB3 SİHA nedeniyle bu iki ülkenin önünde yer alıyor.

#2
Foto - Bayraktar TB3'ten haber var! ABD ve İsrail kahrolacak

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB3'ün test süreci devam ediyor

#3
Foto - Bayraktar TB3'ten haber var! ABD ve İsrail kahrolacak

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün 12. test uçuşunu da başarıyla tamamladığını duyurdu.

#4
Foto - Bayraktar TB3'ten haber var! ABD ve İsrail kahrolacak

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi: 12 saat. Orta İrtifa Kalifikasyon ve Performans Testi

Provokatör sorguda! Starbucks'a silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı!
Gündem

Provokatör sorguda! Starbucks'a silahlı saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı!

Adana'da Starbucks şubesine yönelik silahlı saldırının güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.
Hayret ki ne hayret! Yeni Asyacılar ve bu haberi yapanlar aynı adaya oy veriyor
Medya

Hayret ki ne hayret! Yeni Asyacılar ve bu haberi yapanlar aynı adaya oy veriyor

Logolarında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin fotoğrafını kullanarak kendilerini kamuoyuna "nurcu" diye tanıtan Yeni Asyacılar, Bediüzza..
Sonunu hazırlayan İsrail ABD'ye meydan okudu! Biden'ı kızdıracak açıklama
Dünya

Sonunu hazırlayan İsrail ABD'ye meydan okudu! Biden'ı kızdıracak açıklama

Biden'ın 'İsrail dünyanın desteğini kaybetmeye başladı' sözlerinin ardından İsrail'den bugün bir açıklama geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Eli..
Marmara Üniversitesi'ndeki 'noel' ağacına ders gibi pankart!
Gündem

Marmara Üniversitesi'ndeki 'noel' ağacına ders gibi pankart!

Katil İsrail ile küffar işbirlikçilerinin haçlı-hilal mücadelesini başlatmak istediği, Gazze başta olmak Filistin topraklarında mazlumların ..
Erdoğan'dan İstanbul kararı
Gündem

Erdoğan'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da, İstanbul teşkilatıyla bir araya gelmesi bekleniyor.

Hindistan Parlamentosu'nda güvenlik açığı: milletvekili sıralarına atladı
Dünya

Hindistan Parlamentosu'nda güvenlik açığı: milletvekili sıralarına atladı

Hindistan Meclisi'ne 22 yıl önce hedef alan kanlı saldırının yıl dönümünde büyük bir güvenlik zafiyeti yaşandı. Herkesi şaşkına çeviren olay..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23