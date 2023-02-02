Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Varank, sanayi politikalarından sorumlu bir bakanlık olduklarını ve Organize Sanayi Bölgeleri kurduklarını vurgulayarak, “Şirketlere teşviklere veriyoruz. Bunun yanında bakanlığımızın bağlı bir kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü ile hem ulusal standartları belirliyoruz. Uluslararası belgelendirme faaliyetleri yapıyoruz. Teknoloji, tüm sektörleri dikey kesen bir alan. Teknolojiyle iç içe olmayan hiçbir konudan bahsetmemiz mümkün değil. Diplomasi de aslında bunlardan bir tanesi. Biz Türkiye’de teknoloji politikalarından ve bunların uygulamalarından sorumlu bir bakanlığız” açıklamalarında bulundu.