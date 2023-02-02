Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Bakan Varank, Türkiye’nin Milli Uzay Programı ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Varank, Türkiye Uzay Ajansının, Milli Uzay Programı’nı yürüten bir kuruluş olduğunu belirterek, “Burada Türkiye’nin uzay kabiliyetlerini arttırmak için farklı programlar uyguluyoruz. Bunlardan biri de Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir Türk vatandaşının gönderilmesi. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’den Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek vatandaşlarımızın isimlerini açıklayacak. Turistik bir seyahat için değil istasyona giderek burada Türkiye’de geliştirilmiş ama uzay ortamında test edilmesi gereken deneyleri orada hayata geçirecekler. Ay yıldızlı al bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda taşımış olacaklar” dedi.