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Teknoloji-Bilişim
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Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

2023-02-02 11:09:40
Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Bayraktar TB2 SİHA'ya dünyanın birçok noktasından ilgi artarken sürpriz bir yeni gelişme ortaya çıktı.

#1
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'na ziyaret gerçekleştirdi. Kampa katılan öğrencilerle bir araya gelen Bakan Varank, bakanlığının vizyonunu anlattı.

#2
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Bakan Varank, açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun yaptığı 7. Tematik Kış Kampları çerçevesinde düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Cebeci Site Kız Öğrenci Yurdundaki kampta öğrencilere hitap eden Bakan Varank, bakanlığının faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgiler vererek güncel konularda değerlendirmelerde bulundu.

#3
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diplomat Akademi Kampı'na ziyaret gerçekleştirdi. Kampa katılan öğrencilerle bir araya gelen Bakan Varank, bakanlığının vizyonunu anlattı.

#4
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Bakan Varank, Türkiye’nin Milli Uzay Programı ile ilgili açıklamalarda da bulundu. Varank, Türkiye Uzay Ajansının, Milli Uzay Programı’nı yürüten bir kuruluş olduğunu belirterek, “Burada Türkiye’nin uzay kabiliyetlerini arttırmak için farklı programlar uyguluyoruz. Bunlardan biri de Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir Türk vatandaşının gönderilmesi. Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye’den Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek vatandaşlarımızın isimlerini açıklayacak. Turistik bir seyahat için değil istasyona giderek burada Türkiye’de geliştirilmiş ama uzay ortamında test edilmesi gereken deneyleri orada hayata geçirecekler. Ay yıldızlı al bayrağımızı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda taşımış olacaklar” dedi.

#5
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Bakan Varank, Türkiye’yi uzay yarışında geri bırakmamak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade ederek, “Şu anda diplomasi başlığı altında konuşuyoruz ama baktığınızda uzay, diplomasinin en önemli alanlarından bir tanesi. Şu anda dünya, ülkelerin uzaydaki hak ve menfaatlerini konuşuyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler ’de ‘Ülkeler uzayda nasıl bir araya gelecek, nasıl uzay hukukunu hayata geçirecek’ bununla ilgili çok ciddi çalışmalar var” diye konuştu.

#6
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Türkiye'nin üretim altyapısı olarak bölgesinin en önemli ülkelerinden bir tanesi olduğunu ifade eden Varank, “254 milyar dolar ihracat yapabilen bir ülke. İhracatımızın yüzde 95’ini de sanayi ürünleri oluşturuyor. Üreterek satabilen bir ülkeyiz. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Türkiye’nin bu üretim altyapısı hem bölgesinde hem dünyada Türkiye’yi farklı bir konuma taşıdı. Şu anda bütün global markalar Türkiye’ye gelip yatırım yapmak istiyor. Tedarikçilerimiz, üreticilerimiz müthiş bir ivmeyle hareket ediyorlar” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Varank, sanayi politikalarından sorumlu bir bakanlık olduklarını ve Organize Sanayi Bölgeleri kurduklarını vurgulayarak, “Şirketlere teşviklere veriyoruz. Bunun yanında bakanlığımızın bağlı bir kuruluşu Türk Standartları Enstitüsü ile hem ulusal standartları belirliyoruz. Uluslararası belgelendirme faaliyetleri yapıyoruz. Teknoloji, tüm sektörleri dikey kesen bir alan. Teknolojiyle iç içe olmayan hiçbir konudan bahsetmemiz mümkün değil. Diplomasi de aslında bunlardan bir tanesi. Biz Türkiye’de teknoloji politikalarından ve bunların uygulamalarından sorumlu bir bakanlığız” açıklamalarında bulundu.

#8
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Fikirlerini ticarileştirmek isteyen gençler başta olmak üzere şirketlere Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) destekleri verdiğini belirten Varank, “Yine şirketler kendi bünyelerinde AR-GE, tasarım yapıyorlarsa bunları destekliyoruz. Türkiye’de AR-GE ile ilgili bütün alanlarda sorumlulukları var. Genç bir arkadaşımızın üniversitede yaptığı araştırmanın desteklenmesinden dünyanın en büyük teknoloji, havacılık ve uzay festivali Teknofest’in düzenlenmesine bakan bir yön var. Üniversitedeki araştırmalar, hocalarımızın yazdığı makaleler, yurt dışında yapılan çalışmalar ile ilgili verdiğimiz destekler var” dedi.

#9
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Bakan Varank, Türkiye’nin savunma sanayi alanında önemli bir ivme yakaladığını söyledi. Varank, İHA ve SİHA’ları satın alabilmek için ülkelerin sıraya girmiş durumda olduğunu belirterek, “Her gelen uluslararası heyet, ‘Bizi BAYKAR’ın fabrikasına götürün.’ diyorlar.

#10
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Neden? Biz sahada oyun değiştirici bir teknolojiyi Türkiye olarak geliştirdik. Bunu üretiyoruz. Bunun etkilerini de her alanda görebiliyoruz. Ülkeler, İHA alanıyla ilgilenmezken biz Türkiye olarak İHA alanına yatırım yapmaya başladık.

#11
Foto - Bayraktar TB2 SİHA için şaşkına çeviren gelişme! ''Bizi hemen BAYKAR'a götürün'' teklifi yaptılar

Yani doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmaya başladık. Eğer doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparsanız emin olun başarısız olma şansınız yok. Biz doğru zamanda İHA teknolojisine yatırım yaptığımız için dünyada İHA’larda bir numaralı ülke konumuna geldik. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla Türkiye’yi büyük bir değişim ve dönüşümle bölgesinde önemli bir güç haline getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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