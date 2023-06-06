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Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

2023-06-06 11:37:30
Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

Baykar’ın öz kaynaklarla milli ve özgün olarak geliştirdiği insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, insanlı savaş uçakları ile kol uçuşları gerçekleştirerek havacılık tarihinde birçok ilke imza attı.

#1
Foto - Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar AKINCI’nın ilk kez 24 Nisan 2023’te Çorlu’da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından TEKNOFEST 2023’te ise yeni bir ilke imza attı. İstanbul semalarında nefes kesen insansız savaş uçağı KIZILELMA ile taarruzi insansız hava aracı AKINCI aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti.

#2
Foto - Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

Halka açık ilk uçuş Atatürk Havalimanı’nda 27 Nisan - 1 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’te bu önemli uçuşun yanı sıra başka ilkler de yaşandı. Bayraktar KIZILELMA yine bir ilki gerçekleştirerek halka açık bir hava gösterisinde, insanlı jet uçağı SOLOTÜRK ile defalarca yakın kol uçuşu gerçekleştirdi. TEKNOFEST 2023 boyunca her gün Bayraktar AKINCI ve SOLOTÜRK ile yakın kol uçuşları icra eden Bayraktar KIZILELMA’nın bu uçuşları büyük beğeni topladı.

#3
Foto - Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

Filo konseptiyle uçtular TEKNOFEST 2023’ün son günü olan 1 Mayıs’ta ise insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları, bu kez de daha önce benzeri denenmemiş bir gösteri gerçekleştirerek ilk defa filo konseptiyle formasyon uçuşu icra etti. Dünya havacılık tarihinde yeni bir çağın şafağı olarak nitelenebilecek bu uçuş konseptleri, geleceğin hava muharebesine de yön verecek.

#4
Foto - Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

Geleceğin hava muharebesi Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile kol uçuşu icra ederek dünyada bir ilki gerçekleştirerek geleceğin hava muharebesinden bir kesit ortaya kondu.

#5
Foto - Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

Seri üretim 2024’te başlıyor Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

#6
Foto - Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

TCG Anadolu’dan ilk uçuş 2025’te Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu’nun 10 Nisan’da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, İstanbul Sarayburnu Limanı ve İzmir Alsancak Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu çerçevede yüz binden fazla vatandaşımız Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA’nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.

#7
Foto - Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

Baykar’ın yüzde 100 öz sermayesi ile yola çıktığı Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başladı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini süratli bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar KIZILELMA bir yıl gibi rekor bir sürede gökyüzü ile buluştu. Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası çerçevesinde planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı.

#8
Foto - Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleriyle beraber yapay zeka kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olacak. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan’ın korunmasında stratejik görevler yapacak. 8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.

#9
Foto - Bayraktar KIZILELMA havacılık tarihinde ilkleri başardı

NATO ve AB ülkelerinin semalarında Baykar, rekabete dayalı bir süreç sonucunda Amerika, Avrupa ve Çinli rakiplerini geride bırakarak Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzaladığı anlaşmayla birlikte 2023 yılına 370 milyon dolarlık Bayraktar TB2 için yapılan ihracat sözleşmesiyle başladı. Son olarak Romanya’ya gerçekleştirilen ihracatla birlikte Bayraktar TB2 SİHA’lar, NATO üyesi 4 ülke, AB üyesi 2 ülkenin envanterine girdi. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin u'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı ?.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar’ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı. Bayraktar TB2 SİHA için şu ana kadar 30 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise 6 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı.

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