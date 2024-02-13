  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
4
Bayrak el değiştirdi! İşte İstanbul’un yeni cazibe merkezi

2024-02-13 12:39:54
Bayrak el değiştirdi! İşte İstanbul’un yeni cazibe merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Rapora göre İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi olurken, nüfus artış hızı yüzde 16,2 artan Tuzla'nın nüfusu ise 293 bin 604 oldu.

#1
Foto - Bayrak el değiştirdi! İşte İstanbul’un yeni cazibe merkezi

TÜİK, 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Raporda, Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olduğu belirtilirken, il ve ilçelerdeki nüfus sayıları da ayrıntılı bir şekilde paylaşıldı. İstanbul'un nüfusu azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi olurken Tuzla'nın nüfusunun arttığı ortaya çıktı. Tuzla'nın İstanbul'un yeni cazibe merkezi haline geldiğini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, TÜİK tarafından açıklanan sonuçların bunu bir nevi tasdik ettiğini söyledi.

#2
Foto - Bayrak el değiştirdi! İşte İstanbul’un yeni cazibe merkezi

İstanbul'daki 39 ilçenin yıllık nüfus artış hızının 31 ilçede düşerken 8 ilçede arttığının belirtildiği raporda Tuzla'nın da nüfus artışı yaşayan kentlerden biri olduğu açıklandı. Bu 8 ilçenin başlarında gelen Tuzla, Başkan Yazıcı'nın hayata geçirdiği projeler kapsamında gelişmeye ve büyümeye devam ediyor. Başkan Yazıcı, “Tuzla kısa zamanda çok yol aldı. Marinasıyla, sosyokültürel ve ekonomik kalkınmasıyla büyümeye de devam ediyor. İstanbul'un yeni cazibe merkezi haline gelen Tuzla'mız, artan nüfusu ile bunu da bir nevi kanıtlamıştır. Birlik ve beraberliğini en iyi şekilde ortaya koyan, yaşam standardını yükseltirken aynı zamanda hem ekoloji hem teknolojiyi dikkate alan bir kent olarak bütün çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

#3
Foto - Bayrak el değiştirdi! İşte İstanbul’un yeni cazibe merkezi

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. Türkiye nüfusunun yüzde 18,34'ünün ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 803 bin 482 kişi ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 kişi ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 kişi ile Bursa ve 2 milyon 696 bin 249 kişi ile Antalya izledi. İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 252 bin 27 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924 kişi oldu. İstanbul'da yıllık nüfus artış hızı artan ilçeler ise şu şekilde; Arnavutköy yüzde 29,0, Çatalca yüzde 32,2, Çekmeköy yüzde 12,6, Sancaktepe yüzde 6,0, Silivri yüzde 20,8, Sultanbeyli yüzde 7,0, Şile yüzde 110,4, Tuzla 16,2

Zeydan Karalar’ın Özel Kalemini bakın niye vurmuşlar
Gündem

Zeydan Karalar’ın Özel Kalemini bakın niye vurmuşlar

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür vekili Samet Güdük Belediye binasında M. G.'nin silahlı saldırısına uğr..
450 yargıç görevlerine iade edildi... FETÖ elebaşından “Yeniden Diriliş” mesajı! Yerine geçecek ismi açıkladı
Gündem

450 yargıç görevlerine iade edildi... FETÖ elebaşından “Yeniden Diriliş” mesajı! Yerine geçecek ismi açıkladı

Danıştay 5. Dairesinin FETÖ’den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararı vermesi gündemde tartışma yaratırken FETÖ elebaşı..
13 yaşındaki çocuğa toplu tecavüz İtalya'yı karıştırdı
Gündem

13 yaşındaki çocuğa toplu tecavüz İtalya'yı karıştırdı

13 yaşında bir kız çocuğunun Catania kentindeki bir parkta toplu tecavüze uğraması İtalya'da infiale neden oldu.
Barajlar dolup taşacak! Bakın İstanbul'da yağışlar kaç gün sürecek
Yaşam

Barajlar dolup taşacak! Bakın İstanbul'da yağışlar kaç gün sürecek

Türkiye yeni bir yağış sisteminin etkisi altına girdi. Yeni haftaya başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde yağışla başladı. Meteoroloji Gen..
Bu hamle İmamoğlu’nu terletir CHP'den istifa eden Gürsel Tekin İBB adayı oldu
Gündem

Bu hamle İmamoğlu’nu terletir CHP'den istifa eden Gürsel Tekin İBB adayı oldu

CHP'de yaşananlara adeta isyan ederek istifa ettiğini duyuran Gürsel Tekin, bağımsız olarak İBB adayı olacak.
Hacı Hasan Efendinin vefatının sene-i devriyesi
İSLAM

Hacı Hasan Efendinin vefatının sene-i devriyesi

Kayseri Didar İslâmî İlimler Külliyesi’nde, Hacı Hasan Efendi (ks) Cenâb-ı Hakk’a vuslatının 37. sene-i devriyesi yâd edildi. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23