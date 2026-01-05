  • İSTANBUL
Bayburt'ta yürekler ağza geldi: Çok sayıda yaralı var
AA Giriş Tarihi:

Bayburt'ta yürekler ağza geldi: Çok sayıda yaralı var

Bayburt'ta meydana gelen zincirleme trafik kazası yürekleri ağza getirdi.

#1
Foto - Bayburt'ta yürekler ağza geldi: Çok sayıda yaralı var

Bayburt-Demirözü kara yolu istikametinde seyreden 3 aracın üniversite kavşağında çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

#2
Foto - Bayburt'ta yürekler ağza geldi: Çok sayıda yaralı var

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#3
Foto - Bayburt'ta yürekler ağza geldi: Çok sayıda yaralı var

Bir süre ulaşıma kapanan yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

