Komşuda işler kontrolden çıktı: Ölü sayısı 36'ya yükseldi!
İran'daki protestolar bütün eyaletlere yayılmış durumda. Ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya yükseldiğini bildirdi.
ran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülkede yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına karşı devam eden protestolarda 4’ü çocuk, 2’si güvenlik güçlerinden olmak üzere en az 36 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 200’den fazla kişinin gözaltına alındığını aktardı.
31 EYALETİN 27'SİNE YAYILDI İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, 250 polis ve 45 Devrim Muhafızı üyesinin yaralandığını duyurdu. 28 Aralık'ta başlayan yönetim karşıtı protestolar, 31 eyaletin 27'sine yayıldı.
İRAN'DAKİ GÖSTERİLER İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.
Fars Haber Ajansı, gösterilerde 250 polis ve 45 milis gücünün (Besic) yaralandığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki protestolara ilişkin sosyal medya hesabından 2 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Eğer İran, her zaman yaptığı gibi barışçıl göstericileri vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır." demişti.
Trump benzer bir açıklamayı 4 Ocak'ta tekrar etmiş ve "Eğer protestocuları öldürürlerse, İran, ABD tarafından sert bir darbe yiyecektir. Biz İran'daki gelişmeleri izliyor ve yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
